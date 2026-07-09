El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para la primera semana de julio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA
JUEVES 9 DE JULIO
San Juan de Lurigancho (3:00 am - 7:00 pm)
- A.H CESAR VALLEJO
- A.H LAS VEGAS
- APV LAS ALONDRAS
- ASOC DE PROP DE VIVIENDA DIAZ MALACHE
- ASOC LA ESPERANZA
- ASOC LAS FLORES
- ASOC HUANCHIHUAYLAS
- ASOC JARDÍN AZUL
- ASOC 25 DE MAYO
- ASOC MELCHORITA DE ATE
- ASOC NSTRA SEORA DE LA MERCED
- ASOC 8 DE OCTUBRE
- ASOC RICARDO PALMA
- ASOC EL PARAÍSO
- ASOC EL PORVENIR
- ASOC SAN ANTONIO DE UMARU
- ASOC SANTA CLARITA
- ASOC SANTA LUCIA
- ASOC VIRGEN DE COCHARCAS
- ASOC VIRGEN DE LA ASUNCION
- H.U NUEVA SAN JORGE
- URB EL EXITO
- URB LOS ROBLES DE ATE 3RA ETAPA
- URB SAN GREGORIO
- URB SEÑOR DE HUAYLLAY
- URB VILLA DE LA BREA
San Juan de Lurigancho (3:00 am - 10:55 pm)
- A.H 24 DE DICIEMBRE
- A.H ANTIGUO CERRO LOS SAUCES
- A.H EL PARAISO
- A.H EL SAUCE
- A.H EL SAUCE SEGUNDO
- A.H PUEBLO LIBRE
- A.H SANTA ROSA DEL SAUCE
- A.H VIRGEN DE LAS MERCEDES
- AGRU BRISAS DE SANTA ROSA DEL SAUCE
- AGRU LAS LOMAS DEL SAUCE
- APV EL SAUCE
- ASOC EL SAUCE II
- URB LOS JARDINES DE SAN VICENTE
Villa María del Triunfo (3:00 am - 7:00 pm)
- A.H LOS ÁNGELES DEL PARAÍSO
- A.H BELLAVISTA DEL PARAÍSO ALTO
- A.H EDEN DEL MANANTIAL
- A.H 13 DE JUNIO
- A.H EL MIRADOR DEL PARAÍSO -SECT V. ALTO
- A.H QUEBRADA ALTA DEL PARAÍSO
- A.H VIRGEN DE CHAPI
- A.H VIRGEN DE LAS MERCEDES
- P.I PARAÍSO ALTO SECT NUEVO PARAÍSO
- P.I PARAISO ALTO SECTOR PARAISO
Carabayllo (7:00 am - 7:00 pm)
- A.H LOS ALAMOS
- A.H BELAUNDE Y DIEZ CANSECO
- AA.H HEROES GUERRA DEL PACIFICO
- A.H HORIZONTE
- A.H INDOAMERICA RAFAEL BELAUNDE DIEZ
- A.H LOS JARDINES
- A.H PROGRESO III SECT-COMITE VECINAL N 42
- ASOC DE PROP DE VIV EL OLIVAR IV ET CARABAYLLO
- ASOC DE PROP SANTA ELENA
- ASOC DE PROP. DEL PROG. DE VIV. LAS MARGARITAS
- ASOC DE VIV 200 MILLAS
- ASOC DE VIV LOS PARQUES DEL REY
- ASOC DE VIV LOS ROSALES DE CHILLON
- ASOC DE VIV SANTA CATALINA
- ASOC DEL PROG DE VIV EL OLIVAR DE CARABAYLLO I
- ASOC ORGANIZACION VECINOS UNIDOS
- ASOC PROP. DE VIV. EL OLIVAR IV ETC.P HUACOY
- P.J EL PROGRESO 1ER SECT
- P.J EL PROGRESO 2DO SECTOR
- P.J EL PROGRESO 3ER SECTOR
- P.J EL PROGRESO 5TO SECTOR
- P.V AMPLIACION PACAYAL
- P.V DE LA URB EL OLIVAR II DE CARABAYLLO
- P.V DE VIV SAN JUDAS TADEO
- P.V EL ROSEDAL V DE CARABAYLLO
- P.V LOS GORRIONES
- P.V LA PLANICIE DE CARABAYLLO
- P.V LA PLANICIE II ETAPA
- P.V MARIA DE LOS ANGELES
- P.V EL PACAYAL I
- P.V EL PACAYAL II
- P.V RESID LA FLORIDA
- P.V RESID LOS ALGARROBOS
- P.V RESID MONTECARLO
- P.V RESID SAN ANTONIO AMPLIACION
- P.V RESID. EL OLIVAR III DE CARABAYLLO
- P.V RESID. SAN AMADEO
- P.V EL ROSEDAL DE CARABAYLLO
- P.V SAN ISIDRO
- P.V VIRGEN DE FATIMA
- P.V VIRGEN DE LAS MERCEDES
- PUEB CENTRO POBL. RURAL HUACOYURB RESID.SAN ANTONIO
Miraflores (7:00 am - 10:00 pm)
- URB BARBONCITO
- URB MIRAFLORES
Seguir temas