Sedapal anuncia corte de agua en estos distritos limeños | Foto: GEC
Sedapal anuncia corte de agua en estos distritos limeños | Foto: GEC
Por Redacción EC

El anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para la primera semana de julio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA

JUEVES 9 DE JULIO

San Juan de Lurigancho (3:00 am - 7:00 pm)

  • A.H CESAR VALLEJO
  • A.H LAS VEGAS
  • APV LAS ALONDRAS
  • ASOC DE PROP DE VIVIENDA DIAZ MALACHE
  • ASOC LA ESPERANZA
  • ASOC LAS FLORES
  • ASOC HUANCHIHUAYLAS
  • ASOC JARDÍN AZUL
  • ASOC 25 DE MAYO
  • ASOC MELCHORITA DE ATE
  • ASOC NSTRA SEORA DE LA MERCED
  • ASOC 8 DE OCTUBRE
  • ASOC RICARDO PALMA
  • ASOC EL PARAÍSO
  • ASOC EL PORVENIR
  • ASOC SAN ANTONIO DE UMARU
  • ASOC SANTA CLARITA
  • ASOC SANTA LUCIA
  • ASOC VIRGEN DE COCHARCAS
  • ASOC VIRGEN DE LA ASUNCION
  • H.U NUEVA SAN JORGE
  • URB EL EXITO
  • URB LOS ROBLES DE ATE 3RA ETAPA
  • URB SAN GREGORIO
  • URB SEÑOR DE HUAYLLAY
  • URB VILLA DE LA BREA

San Juan de Lurigancho (3:00 am - 10:55 pm)

  • A.H 24 DE DICIEMBRE
  • A.H ANTIGUO CERRO LOS SAUCES
  • A.H EL PARAISO
  • A.H EL SAUCE
  • A.H EL SAUCE SEGUNDO
  • A.H PUEBLO LIBRE
  • A.H SANTA ROSA DEL SAUCE
  • A.H VIRGEN DE LAS MERCEDES
  • AGRU BRISAS DE SANTA ROSA DEL SAUCE
  • AGRU LAS LOMAS DEL SAUCE
  • APV EL SAUCE
  • ASOC EL SAUCE II
  • URB LOS JARDINES DE SAN VICENTE

Villa María del Triunfo (3:00 am - 7:00 pm)

  • A.H LOS ÁNGELES DEL PARAÍSO
  • A.H BELLAVISTA DEL PARAÍSO ALTO
  • A.H EDEN DEL MANANTIAL
  • A.H 13 DE JUNIO
  • A.H EL MIRADOR DEL PARAÍSO -SECT V. ALTO
  • A.H QUEBRADA ALTA DEL PARAÍSO
  • A.H VIRGEN DE CHAPI
  • A.H VIRGEN DE LAS MERCEDES
  • P.I PARAÍSO ALTO SECT NUEVO PARAÍSO
  • P.I PARAISO ALTO SECTOR PARAISO

Carabayllo (7:00 am - 7:00 pm)

  • A.H LOS ALAMOS
  • A.H BELAUNDE Y DIEZ CANSECO
  • AA.H HEROES GUERRA DEL PACIFICO
  • A.H HORIZONTE
  • A.H INDOAMERICA RAFAEL BELAUNDE DIEZ
  • A.H LOS JARDINES
  • A.H PROGRESO III SECT-COMITE VECINAL N 42
  • ASOC DE PROP DE VIV EL OLIVAR IV ET CARABAYLLO
  • ASOC DE PROP SANTA ELENA
  • ASOC DE PROP. DEL PROG. DE VIV. LAS MARGARITAS
  • ASOC DE VIV 200 MILLAS
  • ASOC DE VIV LOS PARQUES DEL REY
  • ASOC DE VIV LOS ROSALES DE CHILLON
  • ASOC DE VIV SANTA CATALINA
  • ASOC DEL PROG DE VIV EL OLIVAR DE CARABAYLLO I
  • ASOC ORGANIZACION VECINOS UNIDOS
  • ASOC PROP. DE VIV. EL OLIVAR IV ETC.P HUACOY
  • P.J EL PROGRESO 1ER SECT
  • P.J EL PROGRESO 2DO SECTOR
  • P.J EL PROGRESO 3ER SECTOR
  • P.J EL PROGRESO 5TO SECTOR
  • P.V AMPLIACION PACAYAL
  • P.V DE LA URB EL OLIVAR II DE CARABAYLLO
  • P.V DE VIV SAN JUDAS TADEO
  • P.V EL ROSEDAL V DE CARABAYLLO
  • P.V LOS GORRIONES
  • P.V LA PLANICIE DE CARABAYLLO
  • P.V LA PLANICIE II ETAPA
  • P.V MARIA DE LOS ANGELES
  • P.V EL PACAYAL I
  • P.V EL PACAYAL II
  • P.V RESID LA FLORIDA
  • P.V RESID LOS ALGARROBOS
  • P.V RESID MONTECARLO
  • P.V RESID SAN ANTONIO AMPLIACION
  • P.V RESID. EL OLIVAR III DE CARABAYLLO
  • P.V RESID. SAN AMADEO
  • P.V EL ROSEDAL DE CARABAYLLO
  • P.V SAN ISIDRO
  • P.V VIRGEN DE FATIMA
  • P.V VIRGEN DE LAS MERCEDES
  • PUEB CENTRO POBL. RURAL HUACOYURB RESID.SAN ANTONIO

Miraflores (7:00 am - 10:00 pm)

  • URB BARBONCITO
  • URB MIRAFLORES