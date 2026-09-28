El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO
MARTES 29 DE SEPTIEMBRE
San Borja (12.00 m. hasta 11.00 p. m.)
- Urb. San Borja, Urb. San Borja Norte, Urb. San Borja Sur Cuadrante: Av. San Luis, Av. San Borja Sur, Av. San Borja Norte, Calle Maurice Utrillo, Calle General Borgoño, Jr. Franz Liszt
San Isidro (12.00 m. hasta 11.00 p. m.)
- Urb. El Rosario, Urb. Country Club, Urb. Orrantia Cuadrante: Av. Javier Prado Oeste, Av. El Rosario, Calle Los Cipreses, Av. Aurelio Miró Quesada, Av. Las Flores
Comas (12.00 m. hasta 8.00 p. m.)
- A.H. La Juventud, A.H. El Madrigal, P.J El Carmen Alto, P.J La Libertad, A.H. Cerro San Francisco, A.H. Monte Calvario, A.H. Pampa de Comas, A.H. San Gabriel, A.H. Madrigal II, A.H. Madrigal, A.H. Virgen del Carmen, A.H. Bellavista, P.J Manco Inca, P.J Pampa de Comas, A.H. Incahuasi, A.H. 22 de Enero, A.H. Las Casuarinas, A.H. Soledad Alta, A.H. Soledad Alta Ampliación.
San Juan de Lurigancho (9.00 a. m. hasta 10.00 p. m.)
- A.H. San Hilarión
Villa María del Triunfo (8.00 a. m. hasta 8.00 p. m.)
- A.H. El Paraíso, P.J. San Gabriel Sector Vallecito Alto, A.H. Valle Hermoso, A.H. Villa Santa Rosa Comité 47, A.H. Comité 39, Mzs. 216 y 127, A.H. San Martín, A.H. Valle Alegre, P.I Los Forestales, A.H. Los Jardines, A.H. José M. Arguedas, A.H. Villa Progreso, Proyecto Integral Perú Unido, A.H. Los Olivos, A.H. Manuel Arévalo, A.H. Dora Francisca Zea, A.H. 3 de Mayo, A.H. Vallecito Nuevo, A.H. Ampliación Sector Vallecito Alto V Etapa, A.H. 24 de Junio, A.H. Las Rocas.
MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE
Lima Cercado (10.00 a. m. hasta 10.00 p. m)
- P.J Los Ángeles, P.J. Mirones Bajo, P.J. Mirones Bajos, P.J. Ricardo Palma, Urb. Reynoso. Cuadrante: Av. José Olaya, Río Rímac, Av. Universitaria, Av. Enrique Meiggs
San Juan de Lurigancho (9.00 a. m. hasta 11.00 p. m.)
- Urb. Las Flores 78
Villa María del Triunfo (8.00 a. m. hasta 8.00 p. m.)
- P.J. Cercado Villa María, Sector A.C.U. (Asociación Central Unificada), A.H. Cerro Verde, Cercado Villa María del Triunfo (Parte Alta) Mzs. F17, G17, F18, G18, 118, J18A, H19, 119, J19, H20, 120 A.C.U. Mzs. F17A, F17B, G18, G19, K18, K18A, K19, J20 A.C.U. Mzs. H21, 121, J21, H22, 122 y 122A, A.H. Las Torres de Villa Mz. G19B, PJ. Hogar Policial 2da. Zona, A.H. Basilio Auki
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