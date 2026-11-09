Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes programados de luz que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población que tenga en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, según el distrito de residencia.
Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes programados de luz que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población que tenga en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, según el distrito de residencia.
Corte de luz en Lima y Callao:
Martes 10 de noviembre
San Juan de Lurigancho (9:30 a.m. a 4:30 p.m.)
- JR. LOS AMAUTAS CDRAS. 10, JR. APOMAYTA CDRAS. 1, 2, 4, 5, CALLE CAPAC LLAUTO CDRAS. 2, 3, 5, AV. PORTADA DEL SOL CDRAS. 2, 4, 5, JR. LOS CHASQUIS CDRAS. 9, 10, PSJE. LOS YUPANQUIS CDRAS. 3, 4, JR. SUNTUR PAUCAR CDRA. 5, JR. TAHUANTINSUYO CDRA. 10, JR. TIAHUANACO CDRAS. 9, 10, JR. TUPAC YAURI CDRA. 5, AV. GRAN CHIMÚ CDRAS. 9, 10, JR. CANTUTA CDRA. 3, JR. CAJAMARQUILLA CDRAS. 9, 10, URB. ZÁRATE MZS. B5, C5, J5, T5, U5, Q3.
Pueblo Libre (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- URB. ARCO IRIS AV. SIMÓN BOLÍVAR CDRAS 20, 21, 22, AV. UNIVERSITARIA CDRA 18, ALAMEDA EL ALBA CDRAS 1, 2, MZ P, ALAMEDA EL ZENIT CDRA 1, MZ T, ALAMEDA LA LUZ CDRAS 1, 2, MZ Q, CALLE ABRAHAM LINCOLN CDRA 2, CALLE PARACAS CDRA 4, JR. RÍO HUAURA CDRA 2, MZ D, JR. RÍO MOCHE CDRAS 2, 3, JR. RÍO SANTA CDRA 2, JR. RÍO TAMBO CDRAS 4, 5, MZ A, E, PASAJE EL CARMEN CDRAS 1, 19, MZ A, PASAJE SENDA DORADA CDRAS 1, 2, MZ P, CONJ. VIV. EMPLEADOS DEL CONGRESO PASAJE EL CARMEN CDRAS 1, 19, MZ A, B, C, D, E, F, G, URB. RÍO TAMBO JR. RÍO HUAURA CDRA 2, JR. RÍO SANTA CDRA 2, JR. RÍO TAMBO CDRAS 4, 5, URB. CUATRO ESQUINAS JR. RÍO MOCHE CDRAS 2, 3, JR. RÍO TAMBO CDRAS 4, 5, URB. LOS GLADIOLOS JR. RÍO HUAURA CDRA 2, URB. UNAP AV. SIMÓN BOLÍVAR CDRA 20, URB. FUNDO PANDO ETAPA VIII AV. SIMÓN BOLÍVAR CDRAS 20, 21, AV. UNIVERSITARIA CDRA 18.
Jesús María (8:30 a.m. a 6:00 p.m.)
- PSJE. CARIBE CDRA. 1, PSJE. HAITÍ CDRA. 1, PSJE. MARACAIBO CDRA. 1, PSJE. PÁEZ CDRA. 1, PSJE. PATRICIOS CDRA. 1, PSJE. PUERTO RICO CDRAS. 1, 4, JR. CARACAS CDRAS. 1, 4, 24, 25, JR. DIEGO DE ALMAGRO CDRA. 1, JR. ESTADOS UNIDOS CDRA. 9, AV. DE LA POLICÍA CDRAS. 1, 4, 5, 6, CALLE ESTADOS UNIDOS CDRA. 9, CALLE SANTO DOMINGO CDRA. 1.
Lima Cercado (8:00 a.m. a 3:00 p.m.)
- AV. ARGENTINA CDRA 11, JR. REPUBLICA DE ECUADRO CDRAS 6, 7.
Comas (8:30 a.m. a 5:30 p.m.)
- ASOC. PROP ALAMEDA DE SANTA MARIA MZ G, H.
San Martín de Porres (8:30 a.m. a 6:30 p.m.)
- COOPERATIVA COOPIP AV. SANTA ROSA MZ A, B, CALLE 10 MZ S, CALLE 11 CDRA 8, MZ B, CALLE 13 MZ F, H, I, J, O, P, Q, CALLE 2 MZ A, M, N, Q, S, CALLE 3 MZ P, CALLE 4 MZ F, J, Q, Z, CALLE 5 MZ A, F, H, J, Z, CALLE 6 MZ L, CALLE 7 MZ A, L, Q, CALLE 8 MZ Q, R, CALLE 9 MZ N, P, R, S, CALLE NORUEGA CDRA 6, MZ A, B, M, N, W, JR. INDALECIO RIVER YAÑEZ MZ F.
San Martín de Porres (8:30 a.m. a 6:00 p.m.)
- URB. LOS JARDINES DEL NARANJAL, AV. LOS ALISOS MZ A, AV. CANTA CALLAO MZ A, CALLE 1 MZ A, D, CALLE 2 MZ C, D, F, CALLE 5 MZ H, MZ E, URB. LOS ROBLES DE NARANJAL, AV. LOS ALISOS MZ A, P, ASOC. MONTE DE LOS OLIVOS, AV. LOS ALISOS MZ A1, A, Z.
Pueblo Libre (11:00 a.m. a 12:00 p.m.)
- AV. GENERAL CLOVIS CDRA. 7
Ventanilla (8:00 a.m. a 5:30 p.m.)
- A.H. BALNEARIO II SCT MZS. A, B, C, D, E, F, F2, F3, H, I, J, K, L, LL, M, N, A.H. BALNEARIO II SCT. MZS. M2, O, P, Q, R, S, T, U, Q, A.H. BALNEARIO IV SCT. MZS. A, B, C, D, E, E1, F, G, H, I, J, K, LL, M, A.H. BALNEARIO V SCT. MZS. A, B, D, E, F, G, H, I, J, LL, A.H. 4 SUYOS I SCT. MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, A.H. LA LIBERTAD DE PACHACUTEC MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, A.H. NUEVA AMERICA MZS. B, C, D, E, F, Ñ, O, URB. POP. INTERÉS SOCIAL LIBERTAD MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, O.
Arica (9:30 a.m. a 6:30 p.m.)
- URB. SAN JUAN I Y URB. SAN JUAN II; UBICADOS EN EL DISTRITO DE BARRANCA.
Miércoles 11 de noviembre
Comas (8:30 a.m. a 6:00 p.m.)
- URB. EL PINAR AV. EL RETABLO CDRAS 2, 19, 20, MZ B3, W2, Q2, F3, AV. LOS INCAS CDRAS 4, 8, MZ H, AV. UNIVERSITARIA NORTE CDRAS 91, 92, MZ H3, CALLE 53 CDRA 2, CALLE 58 MZ E3, CALLE 60 MZ I3, CALLE 59 MZ K3, URB. EL PINAR PARCELA I MZ B3, E3, F3, H3, I3, K3, J3, A.H. SAN JUAN BAUSTISTA MZ E, F, G, H, I.
Puente Piedra (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- AREA INDUSTRIAL EL DORADO DE ZAPALLAL ALED.SAB.2179
Callao (2:00 p.m. a 6:00 p.m.)
- URB. SESQUICENTENARIO, AV. BOCANEGRA MZ A, AV. LOS DOMINICOS MZ A, B, CALLE 1 MZ A, CALLE 10 MZ A, D, E, P, CALLE 12 MZ D, E, CALLE 14 MZ B, C, F, CALLE 3 MZ D, E, F, P, CALLE 9 MZ D, CALLE LAS CASUARINAS MZ B, CALLE LOS CIPRESES MZ C, CALLE LOS OLIVOS MZ D, E, CALLE LOS ÁLAMOS MZ A, J, COOP. DE VIV. 152 ESTIBADORES DEL CALLAO, CALLE 10 MZ D, E, CALLE 2 MZ A, CALLE 4 MZ C, CALLE 9 MZ C, D
Jueves 12 de noviembre
Callao (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- A.H. MANUEL GONZALES PRADA MZS. A, B, E, H, A.H. CERRO LA REGLA MZS. A, B, D, F, G, H, I, K, L, M, URB. FAUCETT MZS. D, H, I, J, K, L, M, ASOC. PRO. VIV. EXCEDENTES DE SAN MARTÍN DE PORRES MZS. H, I, M, ASOC. 200 MILLAS MZS. B, J.
Callao (10:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- URB. FAUCETT MZ. G, ASOC. DE VIV. EXCEDENTES MZ. G.
Viernes 13 de noviembre
Callao (9:30 a.m. a 4:30 p.m.)
- JR. LAZARETO CDRAS. 6, 7, JR. ZEPITA CDRAS. 10, 11, JR. ANTONIO MIRÓ QUESADA CDRA. 6, JR. PUNO CDRA. 6.
San Antonio de Chaclla (9:00 a.m. a 4:00 p.m.)
- ASOC. DE POSES MYPES SCT. VILLA DEL SOL ANX. 22 JICAMARCA MZS. EB, EC, ED, EE, EF, EG.
Rímac (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- AV. SAMUEL DE ALCAZAR CDRA. 11, AV. MORRO DE ARICA CDRAS. 5, 6, 7, CALLE LORENZO DE VILLASECA CDRAS. 5, 6, JR. MONITOR HUÁSCAR NORTE CDRAS. 5, 6, AV. MAYOR ELÉSPURU S/N, CALLE 6 CDRA. 11, CALLE 8 CDRA. 11, CALLE 9 CDRAS. 1, 2, 3, CALLE 10 CDRA. 1, CALLE 15 CDRA. 10 CALLE 20 CDRA. 10.
Huacho (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- CALLE LA PALMA CUADRA 1 A 3, PJE SAN MARTIN, JR ATAHUALPA CUADRA 3, CALLE NICOLAS DE PIEROLA CUADRA 1 Y 2; UBICADOS EN EL DISTRITO DE HUACHO
Medio Mundo (8:30 a.m. a 1:30 p.m.)
- CENTRO POBLADO SAN JUAN BAUTISTA; UBICADOS EN EL DISTRITO DE VEGUETA.
Barranca (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- Cliente MT 73054U (S: 1566905) ubicado en sector Atarjea Barranca.
Sábado 14 de noviembre
Ventanilla (9:30 a.m. a 6:30 p.m.)
- URB. LA BANDERA MZS. C3, C4, C5, C6, C8, 15E, 15F, URB. EX COMERCIAL VENTANILLA MZS. 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 15F, A2, A4, A5, C2, C3, C4, C5, C6, C8, C12, C12A, C13, C13A, C14A, C14B, C15 PRIMA, AGRUP. TRAB. MUNICIPALES BALLE MZ. C14B, ASOC. VIV. LAS BRISAS MZS. C6, C15, MALECÓN ANDRES A. CÁCERES MZS. C2, C3, C4, CALLE TROMPETEROS CDRA. 1, URB. JUAN PABLO II MZ. B, CALLE LAS CASTAÑITAS CDRA. 1, URB. JUAN PABLO II MZ. A, B, 15B, 15D, C15.
Los Olivos (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- LUIS CARRANZA CDRA. 21, 22.
Ventanilla (8:30 a.m. a 6:00 p.m.)
- A.H. OASIS DE PACHACUTEC SCT. III MZS. A1, B1, C1, D, D1, E, F, H, I, J, J1, K, K1, L, L1, M1, N, N1, Ñ1, O1, P, P1, Q, Q1, R, S, T, U, U PRIMA 1, U1, W, X, Y, Z, A.H. SECTOR CERRO CACHITO MZS. O, S, T, A.H. SAN PABLO PACHACUTEC MZS. E, F, H, I, J, AGRUP. POB. LADERAS DEL CERRO CACHITO MZS. A, B, C, D, E, ASOC. MINI PARQUE INDUSTRIAL CERRO CACHITO MZS. A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, Q.
San Juan de Lurigancho (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- AGRUP. FAM. PORTADA DE BELÉN MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, AGRUP. FAM. LOS JARDINES DE JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI ETP V MZS. A, B, C, D, E, H, AGRUP. FAM. LA NUEVA PARCELA MZS. K, L, M, N, AGRUP. FAM. NUEVA GENERACIÓN MZ U4 AMPL. A Y B MZS. A, A1, A2, B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, C, C1, C4, D, E, AGRUP. FAM. AMPL. N° 3 JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI ZONA XIV MZ. U6C, AGRUP. FAM. PILAR NORES DE GARCÍA MZS. U6K, U6M, AGRUP FAM. CERRITO EL HUASCARÁN MZ. A, AGRUP. FAM. LAS TERRAZAS DE SAN GERÓNIMO MZ. B4, AGRUP. FAM. AMPL. N° 3 J.C.M. ZONA XIV MZ. U6C, AGRUP. MZ. U4C LAS PALMERAS.
Domingo 15 de noviembre
Los Olivos (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- AV. SAN GENARO CDRA. 2, JR. SAN ANDRES CDRAS. 60, 61, URB. INDUSTRIAL MOLITALIA MZS. B, C.
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