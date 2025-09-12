La Teletón Perú 2025 tendrá lugar el 12 y 13 de septiembre. El conocido evento solidario durará 26 horas y ha estipulado una nueva meta de S/ 8 millones destinados a la rehabilitación infantil. La Teletón iniciará a las 10:00 p.m. y será transmitida por América Televisión y TV Perú, además de todas las plataformas digitales oficiales, incluyendo el canal de YouTube de la Teletón. La conducción estará a cargo de Gisela Valcárcel, Cristian Rivero, Adolfo Aguilar y Ethel Pozo. Se contará con artistas como Matisse y Axel. Por último, este año, la Teletón insertará en la recaudación de fondos el formato digital de TikTok, lo que contará con retos con influencers y creadores de contenido que permitirán un mayor alcance para recolectar el dinero.