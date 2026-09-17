El popular anime isekai Tensei Shitara Slime Datta Ken (conocido en español como “That Time I Got Reincarnated as a Slime”) se encamina hacia la recta final de su cuarta temporada. La historia protagonizada por Rimuru Tempest sigue dando de qué hablar, y los fanáticos están expectantes por el lanzamiento de la nueva entrega. Si no te quieres perder el simulcast oficial en Crunchyroll, aquí te traemos todos los detalles de la hora de estreno del capítulo 23.

Si no quieres perderte ningún detalle del estreno en simultáneo con Japón, a continuación te compartimos la fecha oficial de lanzamiento, la guía completa de horarios por país y la plataforma donde podrás verlo online.

¿A qué hora se estrena el capítulo 23 de la Temporada 4 de “That Time I Got Reincarnated as a Slime”?

El episodio estará disponible en formato simulcast (estreno simultáneo con Japón) a lo largo de este viernes 18 de septiembre de 2026. Los horarios de emisión según la región geográfica son los siguientes:

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras: 9:00 AM

9:00 AM Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 10:00 AM

10:00 AM Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana: 11:00 AM

11:00 AM Argentina, Uruguay, Brasil: 12:00 PM

12:00 PM España: 5:00 PM (Hora peninsular)

¿Dónde ver online el capítulo 23 de la Temporada 4?

La plataforma oficial con los derechos de distribución en simuldub y subtitulado para Latinoamérica, España y Norteamérica es Crunchyroll.

Para disfrutar del capítulo en calidad HD / 4K y sin interrupciones el mismo día de su lanzamiento, se requiere una suscripción activa (planes Fan o Mega Fan). El episodio estará disponible tanto en su idioma original en japonés con subtítulos en español como en sus opciones con doblaje a medida que se actualice el catálogo.

Lista de personajes

Rimuru Tempest: El líder supremo y Slime transformado en Rey Demonio.

Veldora Tempest: El Dragón de la Tormenta y fiel aliado.

Benimaru: El comandante militar de las fuerzas de Tempest.

Shuna: Encargada de la producción y logística (y mano derecha de Rimuru).

Shion: La guardaespaldas personal con una fuerza devastadora.

Diablo: El demonio primigenio cuya lealtad a Rimuru no conoce límites.

Milim Nava: La poderosa Rey Demonio y mejor amiga de Rimuru.

De qué trata la Temporada 4

Esta entrega se centra en el Arco del Consejo de las Naciones, donde la narrativa pasa de la supervivencia pura a la construcción de una estructura geopolítica sólida. Veremos cómo Tempest interactúa con las naciones humanas a gran escala y cómo Rimuru maneja las intrigas de la Iglesia Santa Occidental. La acción no faltará, pero el ingenio político será la clave de esta temporada.

Tráiler oficial de la Temporada 4

Ficha técnica