Anota la cita en tu calendario y revisa el horario exacto para Latinoamérica y España. Te contamos todos los detalles del lanzamiento del capítulo 24, dónde verlo en simulcast con subtítulos y qué esperar del futuro de la franquicia. (Foto: Crunchyroll)
Anota la cita en tu calendario y revisa el horario exacto para Latinoamérica y España. Te contamos todos los detalles del lanzamiento del capítulo 24, dónde verlo en simulcast con subtítulos y qué esperar del futuro de la franquicia. (Foto: Crunchyroll)
Por Paolo Valdivia

El esperado final de temporada de está a punto de llegar a las pantallas. Si has estado siguiendo de cerca los pasos de Rimuru Tempest y sus aliados en esta cuarta entrega, aquí te traemos todos los detalles confirmados sobre la fecha y el horario de lanzamiento del épico capítulo 24.

¿A qué hora se estrena el capítulo 24 de la Temporada 4 de “That Time I Got Reincarnated as a Slime”?

El episodio estará disponible en formato simulcast (estreno simultáneo con Japón) a lo largo de este viernes 25 de septiembre de 2026. Los horarios de emisión según la región geográfica son los siguientes:

  • México: 9:00 AM
  • Costa Rica: 9:00 AM
  • El Salvador: 9:00 AM
  • Guatemala: 9:00 AM
  • Honduras: 9:00 AM
  • Perú: 10:00 AM
  • Colombia: 10:00 AM
  • Ecuador: 10:00 AM
  • Panamá: 10:00 AM
  • Chile: 11:00 AM
  • Venezuela: 11:00 AM
  • Bolivia: 11:00 AM
  • República Dominicana: 11:00 AM
  • Argentina: 12:00 PM
  • Uruguay: 12:00 PM
  • Brasil: 12:00 PM
  • España: 5:00 PM (Hora peninsular)

¿Dónde ver online el capítulo 24 de la Temporada 4?

La plataforma oficial con los derechos de distribución en simuldub y subtitulado para Latinoamérica, España y Norteamérica es Crunchyroll.

Para disfrutar del capítulo en calidad HD / 4K y sin interrupciones el mismo día de su lanzamiento, se requiere una suscripción activa (planes Fan o Mega Fan). El episodio estará disponible tanto en su idioma original en japonés con subtítulos en español como en sus opciones con doblaje a medida que se actualice el catálogo.

Lista de personajes

  • Rimuru Tempest: El líder supremo y Slime transformado en Rey Demonio.
  • Veldora Tempest: El Dragón de la Tormenta y fiel aliado.
  • Benimaru: El comandante militar de las fuerzas de Tempest.
  • Shuna: Encargada de la producción y logística (y mano derecha de Rimuru).
  • Shion: La guardaespaldas personal con una fuerza devastadora.
  • Diablo: El demonio primigenio cuya lealtad a Rimuru no conoce límites.
  • Milim Nava: La poderosa Rey Demonio y mejor amiga de Rimuru.

De qué trata la Temporada 4

Esta entrega se centra en el Arco del Consejo de las Naciones, donde la narrativa pasa de la supervivencia pura a la construcción de una estructura geopolítica sólida. Veremos cómo Tempest interactúa con las naciones humanas a gran escala y cómo Rimuru maneja las intrigas de la Iglesia Santa Occidental. La acción no faltará, pero el ingenio político será la clave de esta temporada.

Tráiler oficial de la Temporada 4

Ficha técnica

  • Título original: Tensei Shitara Slime Datta Ken 4th Season
  • Estudio de animación: 8-Bit
  • Director: Atsushi Nakayama
  • Género: Isekai, Fantasía, Acción
  • Plataforma de streaming: Crunchyroll
  • Año de lanzamiento: 2026
  • País de origen: Japón
TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.