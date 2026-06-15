La Copa Mundial 2026 sigue su marcha y este lunes 15 de junio presenciaremos un duelo de alto impacto político y deportivo en la primera jornada del Grupo G. El SoFi Stadium de Los Ángeles será el escenario donde Irán y Nueva Zelanda inicien su camino. Todas las miradas en internet están puestas sobre la selección oceánica debido al esperado debut mundialista de Tim Payne, el lateral derecho de 32 años que se ha convertido en un fenómeno viral en las redes sociales.

Horario de Irán vs. Nueva Zelanda con Tim Payne en Latinoamérica

Para que no te pierdas el pitazo inicial de este emocionante encuentro de la Copa del Mundo, revisa la lista con los horarios oficiales ajustados para cada país de la región:

México: 19:00 horas

19:00 horas Costa Rica: 19:00 horas

19:00 horas Perú: 20:00 horas

20:00 horas Colombia: 20:00 horas

20:00 horas Ecuador: 20:00 horas

20:00 horas Bolivia: 21:00 horas

21:00 horas Venezuela: 21:00 horas

21:00 horas Chile: 21:00 horas

21:00 horas Paraguay: 22:00 horas

22:00 horas Argentina: 22:00 horas

22:00 horas Uruguay: 22:00 horas

22:00 horas Brasil: 22:00 horas

Qué canales transmiten Irán vs. Nueva Zelanda en vivo

La transmisión oficial para seguir las acciones del debut de Tim Payne y el conjunto neozelandés ante la escuadra asiática estará disponible a través de diversas señales televisivas y plataformas digitales de streaming en el continente:

Sudamérica (Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay, Chile, Venezuela y Bolivia): La señal de televisión estará a cargo de DSports (DirecTV) y vía streaming mediante la plataforma DGO . En algunas regiones como Colombia y Argentina también estará habilitado el servicio de Paramount+ .La República

La señal de televisión estará a cargo de y vía streaming mediante la plataforma . En algunas regiones como Colombia y Argentina también estará habilitado el servicio de .La República Brasil: Podrá sintonizarse de manera exclusiva por medio de la plataforma de streaming Disney+ y el canal digital CazéTV .

Podrá sintonizarse de manera exclusiva por medio de la plataforma de streaming y el canal digital . México: La cobertura en directo para territorio mexicano se transmitirá de forma exclusiva a través de la plataforma de streaming ViX .

La cobertura en directo para territorio mexicano se transmitirá de forma exclusiva a través de la plataforma de streaming . Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua): Se podrá disfrutar a través de las pantallas de Tigo Sports y la aplicación de ViX . En Guatemala también se sumará la emisión abierta por TeleOnce y Chapin TV .

Se podrá disfrutar a través de las pantallas de y la aplicación de . En Guatemala también se sumará la emisión abierta por y . Estados Unidos: Transmisión disponible en castellano por Telemundo y Fútbol de Primera Radio, y en inglés por FOX Network, FS1 y fuboTV.Infobae

Detalles del partido y posibles alineaciones

El encuentro llega rodeado de un ambiente tenso debido a las complicaciones logísticas del seleccionado iraní, que arribó a California apenas 36 horas antes del inicio del juego y planea retornar de inmediato a su campamento base en México tras cumplir el compromiso. En el plano futbolístico, el árbitro principal designado para este partido es el experimentado réferi internacional mexicano César Ramos.

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Estas son las probables formaciones de ambas escuadras para el debut en el Grupo G: