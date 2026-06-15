La Copa Mundial 2026 sigue su marcha y este lunes 15 de junio presenciaremos un duelo de alto impacto político y deportivo en la primera jornada del Grupo G. El SoFi Stadium de Los Ángeles será el escenario donde Irán y Nueva Zelanda inicien su camino. Todas las miradas en internet están puestas sobre la selección oceánica debido al esperado debut mundialista de Tim Payne, el lateral derecho de 32 años que se ha convertido en un fenómeno viral en las redes sociales.
Para que no te pierdas el pitazo inicial de este emocionante encuentro de la Copa del Mundo, revisa la lista con los horarios oficiales ajustados para cada país de la región:
- México: 19:00 horas
- Costa Rica: 19:00 horas
- Perú: 20:00 horas
- Colombia: 20:00 horas
- Ecuador: 20:00 horas
- Bolivia: 21:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas
- Chile: 21:00 horas
- Paraguay: 22:00 horas
- Argentina: 22:00 horas
- Uruguay: 22:00 horas
- Brasil: 22:00 horas
La transmisión oficial para seguir las acciones del debut de Tim Payne y el conjunto neozelandés ante la escuadra asiática estará disponible a través de diversas señales televisivas y plataformas digitales de streaming en el continente:
- Sudamérica (Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay, Chile, Venezuela y Bolivia): La señal de televisión estará a cargo de DSports (DirecTV) y vía streaming mediante la plataforma DGO. En algunas regiones como Colombia y Argentina también estará habilitado el servicio de Paramount+.La República
- Brasil: Podrá sintonizarse de manera exclusiva por medio de la plataforma de streaming Disney+ y el canal digital CazéTV.
- México: La cobertura en directo para territorio mexicano se transmitirá de forma exclusiva a través de la plataforma de streaming ViX.
- Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua): Se podrá disfrutar a través de las pantallas de Tigo Sports y la aplicación de ViX. En Guatemala también se sumará la emisión abierta por TeleOnce y Chapin TV.
- Estados Unidos: Transmisión disponible en castellano por Telemundo y Fútbol de Primera Radio, y en inglés por FOX Network, FS1 y fuboTV.Infobae
El encuentro llega rodeado de un ambiente tenso debido a las complicaciones logísticas del seleccionado iraní, que arribó a California apenas 36 horas antes del inicio del juego y planea retornar de inmediato a su campamento base en México tras cumplir el compromiso. En el plano futbolístico, el árbitro principal designado para este partido es el experimentado réferi internacional mexicano César Ramos.
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Estas son las probables formaciones de ambas escuadras para el debut en el Grupo G:
- Irán: Alireza Beiranvand; Saleh Hardani o Mehdi Yousefi, Hossein Kanani, Shoja Khalilzadeh, Milad Mohammadi; Alireza Jahanbakhsh, Saeid Ezatolahi, Saman Ghoddos, Mohammad Mohebi; Mehdi Ghayedi y su máxima figura, Mehdi Taremi.
- Nueva Zelanda: Max Crocombe; Callan Elliot, Tim Payne, Finn Surman, Nando Pijnaker, Liberato Cacace; Matthew Garbett, Marko Stamenic, Joe Bell; Elijah Just y Ben Waine.