Resumen

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Comienza la acción del Grupo G en el Mundial 2026. Conoce a qué hora juegan Irán vs. Nueva Zelanda hoy en vivo desde el SoFi Stadium y dónde ver el esperado debut del defensor Tim Payne en la cita mundialista. (Foto: EFE)
Comienza la acción del Grupo G en el Mundial 2026. Conoce a qué hora juegan Irán vs. Nueva Zelanda hoy en vivo desde el SoFi Stadium y dónde ver el esperado debut del defensor Tim Payne en la cita mundialista. (Foto: EFE)
Por Paolo Valdivia

La Copa Mundial 2026 sigue su marcha y este lunes 15 de junio presenciaremos un duelo de alto impacto político y deportivo en la primera jornada del Grupo G. El SoFi Stadium de Los Ángeles será el escenario donde Irán y Nueva Zelanda inicien su camino. Todas las miradas en internet están puestas sobre la selección oceánica debido al esperado debut mundialista de Tim Payne, el lateral derecho de 32 años que se ha convertido en un fenómeno viral en las redes sociales.

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