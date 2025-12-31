Cada día, millones de personas —tanto peruanos como extranjeros— se movilizan en Lima y Callao a través del Sistema Integrado de Transporte (SIT), administrado por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Ante la llegada del feriado por Año Nuevo, el 1 de enero de 2026, la entidad ha informado los horarios especiales y las condiciones en las que operarán el Metropolitano, los corredores complementarios y las líneas de tren. A continuación, te detallamos cómo funcionará el servicio durante esta fecha festiva, cuáles serán las rutas habilitadas y qué recomendaciones debes tener en cuenta para viajar de forma segura.

Todo sobre el servicio de transporte en Año Nuevo 2026: hasta qué hora atenderá el Metro, Metropolitano y corredores el 31 de diciembre y 1 de enero

Con motivo del feriado por Año Nuevo, el 1 de enero de 2026, la Línea 1 del Metro iniciará operaciones a las 5:30 de la mañana y atenderá al público hasta las 10:00 de la noche, con intervalos de paso que variarán según la hora del día.

En tanto, la Línea 2 mantendrá su esquema habitual de funcionamiento, operando desde las 6:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. Estas disposiciones tienen como finalidad garantizar el desplazamiento de los usuarios y responder de manera eficiente a la demanda prevista durante la jornada festiva.

Para el Metropolitano, se prevé una operación especial similar a la aplicada durante la Navidad. El 31 de diciembre, algunas rutas de alta demanda comenzarían a circular a partir del mediodía, entre ellas los servicios Superexpreso, Superexpreso Norte, Expreso 2 y Expreso 3.

En cuanto a las demás rutas y servicios alimentadores, estos continuarían funcionando con su programación regular, sin embargo, la confirmación oficial de estos horarios será difundida por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) a través de sus canales.

Durante el feriado del jueves 1 de enero, el Metropolitano contará con una programación especial. Las rutas troncales A, B y C operarán desde las primeras horas de la mañana (5 A.M.) hasta la noche (10 P.M.), mientras que el servicio Expreso 5 tendrá un horario reducido ( 6A.M. A 8 P.M.). Por su parte, los buses alimentadores extenderán su atención hasta las 11:00 p. m.

El sistema de corredores complementarios prestará servicio en Lima durante el feriado, operando desde tempranas horas de la mañana hasta la noche (5:00 a. m. a 11:00 p. m.) y cubriendo los principales ejes viales de la ciudad.

De manera paralela, el transporte público convencional iniciará sus operaciones antes del amanecer (4:30 a. m.) y se extenderá hasta la medianoche, con frecuencias que se adaptarán a la cantidad de pasajeros.

¡Atención vecinos limeños! Estas son las multas por quemar muñecos en Año Nuevo

Las fiestas de fin de año representan instantes de mucha alegría para las familias peruanas, siendo los fuegos artificiales y la quema de muñecos aquellos elementos que tienden a activarse durante la Nochevieja, pero hoy figuran prohibidos a través del uso de artefactos pirotécnicos, por ejemplo.

En efecto, las restricciones entorno al encendido de materiales tóxicos e inflamables, ahora buscan hacerse efectivas estableciendo multas específicas, y por parte de municipalidades como la de Surco, Pueblo Libre, Jesús María, y también Miraflores, con la finalidad de salvaguardar la integridad física de vecinos y visitantes de cara al inicio del 2026.

Al respecto, te contamos que mediante ordenanzas puntuales, todas las comunas mencionadas coinciden en imponer sanciones económicas ascendentes a los más de 5 mil soles, y esto dirigido hacia quienes incumplan medida llevando a cabo la quema de muñecos.

En relación a esta tradición peruana, resulta importante destacar que su prohibición como tal radica en la contaminación del aire generada al producirse monóxido de carbono y otros gases tóxicos, provocando asimismo problemas respiratorios, y terminando de agravar reacciones inflamatorias en personas con asma y bronquitis crónica, entre otras afecciones.

Las fiestas de fin de año representan instantes de mucha alegría para las familias peruanas, siendo los fuegos artificiales aquellos elementos lúdicos que tienden a activarse durante la Nochevieja, pero hoy figuran prohibidos a través del uso de artefactos pirotécnicos.

En efecto, las restricciones entorno a la compra y venta de dichos dispositivos que contienen sustancias químicas, ahora buscan hacerse efectivas estableciendo multas específicas, y por parte de municipalidades como la de Surco y Miraflores, con la finalidad de salvaguardar la integridad física de vecinos y visitantes durante esta temporada festiva.

Al respecto, te contamos que mediante ordenanzas puntuales, ambas comunas, por ejemplo, hoy imponen sanciones económicas ascendentes a los más de 5 mil soles, y esto por tanto vender como distribuir o realizar comercio ambulatorio vinculado a la pirotecnia.

“No se debe manipular pirotécnicos artesanales que pueden causar accidentes”, remarcó Carlos Bruce, alcalde de Surco, durante presentación del Plan Navidad Segura 2025, recordando además que quienes incumplan la norma vigente, serán multados con 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT) (S/5.350).

Cómo actuar ante una quemadura por pirotecnia

Cada 24, 25 y 31 de diciembre, y también 1 de enero, representan fechas anuales en las cuales el encendido de pirotecnia genera alarma entre las entidades de Gobierno como el Ministerio de Salud (Minsa), producto de quemaduras que pueden terminar ocasionando los petardos, cohetones, entre otros artefactos similares, si son manipulados por niños sobre todo.

Es así como de manera preventiva, Cinthia Evangelista Medina, coordinadora de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres del Nacional Hospital Arzobispo Loayza, recomienda a los padres de familia a evitar que los más pequeños del hogar lleguen a utilizarlos durante las fiestas de fin de año, y esto debido a que también existe riesgo de producirse amputaciones de dedos, pérdida de audición o visión por esquirlas, y hasta desenlaces fatales.

“Es muy importante que los niños, sobre todo los más pequeños, estén siempre bajo la supervisión de un adulto”, refiere además la especialista haciendo hincapié en que “si, a pesar de esos cuidados, un niño ingiere uno de estos productos, debe ser llevado rápidamente a un centro de salud para que reciba atención profesional e inmediata”.

