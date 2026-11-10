A pocas horas de la llegada del papa León XIV al Perú, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y el Arzobispado de Lima unieron esfuerzos para organizar las actividades vinculadas con la visita apostólica. Ambas instituciones suscribieron un convenio de cooperación que contempla, entre sus principales compromisos, la realización de la Vigilia de Oración con los Jóvenes y los Universitarios, programada para este jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional. El acuerdo fue firmado por el titular del IPD, Óscar Fernández Cáceres, y representantes de la Iglesia, entre ellos monseñor Guillermo Elías.

Durante la ceremonia, Fernández destacó la importancia de sumar capacidades institucionales para sacar adelante una celebración que convocará a miles de personas. En ese sentido, aseguró que el IPD pondrá a disposición toda su infraestructura deportiva, incluido el campo de juego, para recibir a los participantes. El presidente también resaltó que el Estadio Nacional, tradicional escenario del deporte peruano, puede convertirse en un espacio de encuentro y fraternidad. Se estima que la vigilia congregará a más de 50.000 jóvenes de entre 16 y 35 años procedentes de diferentes regiones del país.

Estas es la hora en que el Estadio Nacional abrirá sus puertas a todos los que acudirán al encuentro con el pontífice

La organización de la vigilia en el Estadio Nacional también contempla un amplio horario para recibir a los miles de jóvenes que acudirán al encuentro con el papa León XIV. La cita con el sumo pontífice está prevista entre las 6:00 p. m. y las 7:30 p. m., mientras que las puertas del recinto abrirán desde las 11:00 a. m. De esta manera, los asistentes tendrán siete horas para ingresar de forma progresiva y evitar aglomeraciones. El acceso estará distribuido entre los sectores norte, sur, oriente y occidente.

Para facilitar el desplazamiento del público, cada tribuna tendrá ingresos específicos y varias puertas habilitadas. Occidente utilizará los accesos del 01 al 08, mientras que Oriente contará con las puertas 19 a 26; Norte tendrá disponibles las puertas 10, 11, 12, 15, 16 y 17, y Sur, desde la 28 hasta la 33. Asimismo, quienes ingresen al campo de juego deberán utilizar las puertas 09, 18, 27 y 34, como parte del operativo previsto para la jornada.

Cuando existe un objetivo que convoca a todo el país se unen todos esfuerzos

Durante la firma del acuerdo, Óscar Fernández Cáceres resaltó la importancia de unir esfuerzos entre las instituciones cuando existe un objetivo que convoca a todo el país. El titular del IPD aseguró que la entidad facilitará sus instalaciones y recursos para contribuir con las actividades programadas por la visita del papa León XIV. Asimismo, subrayó que la cooperación permitirá organizar adecuadamente uno de los encuentros religiosos más esperados.

Fernández también señaló que el Estadio Nacional puede trascender su tradicional papel como escenario deportivo para convertirse en un espacio de integración y convivencia ciudadana. Por ello, el IPD habilitará todas sus instalaciones, incluido el campo de juego, para recibir a los participantes de la vigilia. Según las proyecciones, la actividad congregará a más de 50.000 jóvenes de entre 16 y 35 años, procedentes de distintas regiones del Perú, en una de las convocatorias más numerosas de los últimos años en el recinto.

El Ministerio de Salud puso en marcha un amplio operativo de asistencia médica en el Estadio Nacional

Ante la llegada de miles de jóvenes al Estadio Nacional para participar en la vigilia por la visita del papa León XIV, el Ministerio de Salud puso en marcha un amplio operativo de asistencia médica. El despliegue contempla 16 ambulancias dentro del recinto y la participación de 850 profesionales sanitarios, además de 50 brigadas de búsqueda activa que estarán distribuidas estratégicamente. A este equipo se sumarán voluntarios preparados con mochilas de emergencia para brindar atención de primeros auxilios.

El dispositivo busca responder oportunamente ante cualquier eventualidad durante la jornada y garantizar la seguridad de los asistentes. La magnitud del despliegue sanitario refleja la preparación de las autoridades frente a una convocatoria multitudinaria que reunirá a jóvenes de distintas regiones del país. De esta manera, la atención médica formará parte de las medidas previstas para asegurar el desarrollo de la vigilia en el principal escenario deportivo de Lima.

Los menores de edad también pueden participar, pero deben tener el consentimiento de sus padres

La organización también ha establecido condiciones especiales para los adolescentes que deseen participar en la vigilia con el papa León XIV. Los jóvenes de 16 y 17 años podrán asistir siempre que sean inscritos por un adulto responsable desde su propia cuenta de Teleticket. Además, será obligatorio presentar una declaración jurada de autorización firmada por sus padres o tutores. En cambio, los menores de 16 años no podrán ingresar al evento bajo ninguna circunstancia.

Para garantizar el acompañamiento durante la jornada, tanto el adolescente como el adulto responsable deberán contar con entradas individuales para un mismo sector del Estadio Nacional. Ambos tendrán que permanecer juntos durante todo el encuentro, siguiendo las disposiciones establecidas por los organizadores. Asimismo, al momento del ingreso, las autoridades podrán solicitar los documentos de identidad de los dos asistentes para verificar sus datos y confirmar la autorización correspondiente.

La Vigilia de los Jóvenes es gratis pero deben gestionar su entrada a través de la plataforma Teleticket

La participación en la Vigilia de los Jóvenes con el papa León XIV no tendrá costo, pero quienes deseen asistir deberán gestionar previamente su entrada a través de la plataforma Teleticket. La entrega de boletos estará disponible del 9 al 12 de noviembre de 2026, o hasta que se agoten las localidades, y estará dirigida a personas de entre 16 y 35 años. De esta manera, los jóvenes podrán asegurar su presencia en uno de los encuentros más esperados de la visita pontificia.

Cada boleto será personal, nominativo e intransferible, con un máximo de una entrada por usuario. Al momento de ingresar al Estadio Nacional, los asistentes tendrán que mostrar su documento de identidad original, ya sea DNI, carné de extranjería o pasaporte. También deberán presentar su entrada, que podrá llevarse impresa o directamente desde un dispositivo móvil, como parte de los controles establecidos para el evento.

A sus 74 años se prepara para escribir un nuevo capítulo, esta vez lejos de las competencias deportivas

Con 74 años de historia, el Estadio Nacional se ha consolidado como uno de los escenarios más emblemáticos del deporte peruano. A lo largo de su trayectoria ha sido testigo de importantes acontecimientos, entre ellos las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Panamericanos Lima 2019, que proyectaron su imagen ante los ojos del mundo. Su infraestructura ha acogido grandes celebraciones y encuentros que forman parte de la memoria colectiva del país.

Ahora, el recinto se prepara para escribir un nuevo capítulo, esta vez lejos de las competencias deportivas. El convenio entre el Instituto Peruano del Deporte y el Arzobispado de Lima lo convierte en escenario central de las actividades por la visita del papa León XIV. El acontecimiento tendrá un significado especial, pues el pontífice nació en el Perú y regresa a esta tierra como máxima autoridad de la Iglesia católica.

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