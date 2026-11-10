Por Christian Gambini

A pocas horas de la llegada del papa León XIV al Perú, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y el Arzobispado de Lima unieron esfuerzos para organizar las actividades vinculadas con la visita apostólica. Ambas instituciones suscribieron un convenio de cooperación que contempla, entre sus principales compromisos, la realización de la Vigilia de Oración con los Jóvenes y los Universitarios, programada para este jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional. El acuerdo fue firmado por el titular del IPD, Óscar Fernández Cáceres, y representantes de la Iglesia, entre ellos monseñor Guillermo Elías.

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