El regreso de ‘Combate’ a la televisión peruana empieza a generar expectativa entre sus seguidores. Después de ocho años fuera de las pantallas, el recordado reality de competencia se prepara para iniciar una nueva etapa con una propuesta que buscará recuperar el interés del público y presentar rostros que podrían convertirse en los próximos protagonistas del programa. Su retorno también despierta curiosidad por la competencia televisiva que podría producirse con ‘Esto es guerra’, formato con el que protagonizó una de las rivalidades más recordadas de la televisión nacional. Aunque todavía quedan varias incógnitas por resolver, ATV ya comenzó a adelantar detalles de este esperado regreso. A continuación, te contamos qué prepara la producción, cuándo podrás conocer sus primeras novedades y dónde seguir la transmisión especial.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE CONOCERÁ A LOS PRIMEROS PARTICIPANTES DE ‘COMBATE: NUEVA GENERACIÓN’?

ATV programó una actividad especial para el miércoles 2 de diciembre de 2026, bajo el nombre de “La noche más bacán”. La cita está prevista para las 18:30 horas y permitirá conocer los primeros detalles de la producción que prepara el canal para recuperar uno de sus formatos de competencia más recordados.

Durante esta jornada se anunciarán algunos de los nuevos participantes que integrarán el elenco del reality. Asimismo, se dará a conocer el nombre de uno de los presentadores que asumirá la conducción de esta renovada propuesta televisiva, según informa Infobae.

¿POR DÓNDE SE PODRÁ VER LA PRESENTACIÓN ESPECIAL?

El público tendrá dos alternativas para seguir el evento en directo. La transmisión estará disponible mediante la señal abierta de ATV y también podrá verse desde la plataforma digital ATV.pe.

La convocatoria fue compartida por la producción en sus redes sociales, donde se invitó a los seguidores a estar pendientes de esta jornada, que marcará el comienzo de la cuenta regresiva para el retorno del reality.

¿CÓMO SERÁ LA NUEVA ETAPA DEL REALITY DE COMPETENCIA?

‘Combate: Nueva Generación’ marcará el retorno de un formato que dejó de emitirse en 2018. Durante sus diferentes temporadas, el programa reunió a competidores distribuidos en equipos que se enfrentaban en desafíos de velocidad, habilidad y resistencia.

Sus emisiones también incluían dinámicas de convivencia y espacios de interacción con los televidentes. Para esta nueva edición, la producción viene convocando a postulantes que buscan conseguir un lugar en el elenco y participar en las pruebas del programa.

¿QUÉ PREPARA ‘ESTO ES GUERRA’ PARA EL 1 Y 2 DE DICIEMBRE?

El programa de América Televisión también anunció novedades para esas fechas. A través de sus promociones, adelantó que sucederá algo nunca antes visto durante sus 14 años de emisión.

Mathías Brivio y Katia Palma reforzaron la expectativa con mensajes dirigidos a los televidentes. Además, el espacio anunció una etapa de eliminación entre los postulantes interesados en ingresar a la competencia, que comenzaría este 27 de noviembre.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ ‘COMBATE: NUEVA GENERACIÓN’?

Hasta el momento, ATV no ha confirmado el día en que comenzará la nueva temporada. Por ello, “La noche más bacán” será una presentación de novedades y no el estreno oficial del reality.

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