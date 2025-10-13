Este lunes 13 de octubre a las 9:00 p.m. se da inicio a la nueva temporada 2025 de Yo Soy. El programa de imitación renueva su dinámica para comenzar una vez más la competencia que busca encontrar al mejor imitador. A través de un avance, se ha confirmado que Ricardo Morán, Carlos Alcántara y Jely Reategui volverán como jurados del programa. Al igual que los presentadores Franco Cabrera y Diana Sánchez. No te pierdas la etapa de casting a nivel nacional desde la señal abierta de Latina Televisión. Puedes sintonizar Yo Soy en vivo desde la web y el aplicativo de LatinaTV.