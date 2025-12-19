Este 2025, Yo Soy regresó con más fuerza que nunca. El formato de Latina TV, que busca encontrar al mejor imitador, estrenó su segunda temporada y está cerca de conocer al campeón de esta nueva edición. Este viernes 19 y sábado 20 tendrán lugar la semifinal y final, fechas que contarán con los imitadores de Michael Jackson, Alejandra Guzmán, Dyango y Green Day. Este viernes se dictaminará el cuarto puesto y el sábado se podrá conocer al ganador definitivo de la temporada. Otros imitadores que quedaron en el top 8 de esta temporada son Billie Eilish, Jorge González, Pelo Madueño y Josssimar.

Puedes sintonizar Yo Soy desde el canal de Latina TV por señal abierta y transmisiones en vivo vía web y aplicativo. El programa de competencia inicia a las 9:00 p.m. y se extiende hasta las 11:00 p.m. Si deseas apoyar a uno de los imitadores, deberás descargar el aplicativo de Latina, registrarte y, durante la emisión del programa, emitir tu voto. Recuerda que solo puedes votar por tu favorito una vez por ronda de presentación.