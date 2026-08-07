Yo Soy vuelve a la televisión peruana con una nueva edición en este 2026. El recordado formato regresa potenciado con el memorable trío de jurados: Ricardo Morán, Jely Reátegui, Carlos Alcántara y el dúo de presentadores: Franco Cabrera y la nueva adición al grupo, la actriz Alicia Mercado, tras la salida de Diana Sánchez por motivos personales. La ex chica reality asegura que busca primar su hogar y familia en el futuro cercano, por lo cual no será parte de la nueva entrega de Yo Soy.

La nueva temporada iniciará este sábado 8 de agosto a las 9:00 p.m. a través de la señal de Latina TV. No te pierdas el inicio de la competencia con el proceso de casting, elección y eventuales galas para conocer a los próximos mejores imitadores del Perú.