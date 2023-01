A raíz del cruce Shakira-Piqué: cuántos llevan sus nombres en el Perú, según el RENIEC

Hace unos días las redes sociales estallaron debido al último sencillo de la cantante colombiana, que en tan solo 24 horas logró superar los 45 millones de reproducciones a través de YouTube, por lo que nació la curiosidad en saber cuántas personas cuentan con el nombre de Shakira y su expareja Gerard Piqué en nuestro país.

De esta manera, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), mediante su cuenta de Twitter, publicó un listado de los nombres de personajes famosos y acontecimientos (futbolistas, cantantes, reyes, actores, eventos) y entre ellos están estos personajes.

RENIEC: ¿CUÁNTAS PERSONAS TIENEN EL NOMBRE DE SHAKIRA Y PIQUÉ EN EL PERÚ?

Conforme a lo anunciado por el Reniec, el nombre Shakira se encuentra en el tercer lugar en la lista de los registros nominales en el 2022. Según la data, son 1.787 personas que se llaman igual que la colombiana, interprete de la canción “Te felicito”.

Por otro lado, en el listado del Reniec están los nombres de Piqué y Gerard Piqué, siendo en total 27 peruanos que llevan el nombre del exfutbolista del Barcelona y ocupa el puesto 20.

SHAKIRA EXPLICA EL MOTIVO DE SU NUEVA CANCIÓN QUE LE DEDICÓ A PIQUÉ

Shakira no retrocede, sino todo lo contrario en seguir criticando a su ex pareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué, en su nueva canción con Bizarrap. La cantante barranquillera deja claro que no tiene nada de que arrepentirse. Además de compartir un editorial sobre el tema, horas después habló por sí misma a través de una publicación en sus redes sociales que tomó por sorpresa a varios.

“Lo que para mi era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas.Ellas son mi inspiración”, dijo.

“Y este logro no es mío sino de todas. Hemos de levantarnos 70 veces 7. No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras”, manifestó la artista colombiana ya en frío luego de su tema con Bizarrap.