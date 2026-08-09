Acaramelados o “Our Sticky Love” es un drama coreano protagonizado por Jung Hae-in y Ha Young y dirigido por Kim Jang-han, director del éxito “Mi adorable demonio”. Este dorama distribuido por Netflix ha causado sensación en redes sociales e Internet por su refrescante propuesta. La serie que ha logrado posicionarse como lo más visto en Perú ha logrado dejar a miles de televidentes pendientes de la historia de Go Eun-sae y Jang Tae-ha. Revisa en la siguiente nota detalles del show.

¿De qué trata Acaramelados?

Our Sticky Love o Acaramelados narra la historia de una fiscal llamada Go Eun-sae quien está a punto de desarticular una red criminal, sin embargo; por la misma naturaleza de su trabajo, se ve envuelta en un intento de homicidio en el que pierde la memoria.

Al despertar no recuerda nada y la única persona que dice conocerla es Jang Tae-ha, su novio quien resulta ser un entrenador de boxeo. Tras ser dada de alta iniciará la convivencia con él, que para ella es un completo desconocido. Así intentará descifrar cómo fue su vida y cómo seguir adelante después del incidente traumático.

y Jung Hae-in como Jang Tae-ha en la serie surcoreana "Acaramelados" (Foto: Netflix)

A pesar de las buenas intenciones de Tae-ha, no es la persona que dice ser sino un exmiembro de una organización criminal que busca protegerla de un líder criminal de gran poder, interpretado por el actor Heo Sung-tae, recordado por su papel en el Juego del Calamar.

(Foto: Netflix)

En el camino deberán lidiar con la química y sentimientos que surgen entre ellos, los secretos, las mentiras y la inminente amenaza que los acecha.

La serie que inicia como una comedia romántica logra introducir otros tonos más oscuros como el thriller y el drama policial. Lo que termina por enganchar al público.

¿Dónde ver Acaramelados?

La serie, consta de 12 capítulos y está disponible en la plataforma streaming Netflix, desde el 7 de agosto.

Personajes de Acaramelados

Go Eun-sae: Interpretada por la actriz Ha Young. Acaramelados es su primer papel como protagónico y ha participado en otras producciones de renombre global como Sabuesos, Doona, Un novio por suscripción, Así aprenderás y otros.

Jang Tae-ha: Interpretado por el popular actor Jung Hae-in. El joven celebrity ya es conocido en la industria por sus protagónicos en series como Snowdrop, Amor en la puerta de al lado, Bajo la lluvia, Mientras dormías y otros personajes que le han dado un lugar especial en la pantalla chica y streaming.

Baek Sang-gil: Interpretado por Heo Sung-tae quien hace el papel del villano. Repitiendo la despiadada naturaleza del personaje que le ganó reconocimiento en el Juego del Calamar.

Junto a un cast de artistas:

An Ki-jun como Lee Jae-won

Seo Jung-yeon como Do Jeong-hwa

Jeon Bae-soo como Hong Do Yeop

Heo Sung-tae como Baek Sang Gil

Kim Young-ok como Go Yeon-hong

Jang Hye-jin como Paeng Hee-ja

Cha Cheong-hwa como Jo Maeng Suk

Kim Mi-hwa como Na Geum Hyang

Choi Yu-ju como Min Su Ji

Tráiler de Acaramelados