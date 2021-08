En los últimos días, la capital de Afganistán, Kabul, se ha vuelto un lugar donde la ley es regida por los talibanes. Sin embargo, como Pen Farthing, hay ciudadanos que no están dispuestos a abandonar la ciudad asiática y entre sus motivos se encuentran algunas causas que considera justa.

El ex Comando de los Royal Marines es el fundador de una organización benéfica que lucha por salvar animales de las calles de Afganistán; los perros y gatos son los más comunes en el lugar y ya habría conseguido salvar a más de 1,700 especies. Por ello, no pretende despedirse pronto del lugar.

La sociedad que fuera fundada en 2007 y lleva por nombre Nowzad, ahora se encuentra en una carrera contra el tiempo y Farthing también: tiene que ponerse a salvo junto a sus 25 empleados afganos y los cerca de 200 animales en Gran Bretaña. El principal temor es que capturen a las hijas adolescentes de su personal.

“Necesito sacarlos de aquí […] No los voy a dejar atrás. Estoy aterrorizado, todo el mundo está absolutamente aterrorizado por lo que depara el futuro”, contó para ‘inews’. De hecho, ya se encuentra trabajando en el Operativo Ark, donde busca recaudar $200,000 para contratar un avión de carga al Reino Unido y cubrir los costos de llegada.

Y es que entre la variedad de especies que alberga también se encuentran burros, caballos, una cabra y una vaca, mismos que no pueden ser evacuados de manera normal por las calles de Kabul. Otro de sus temores es que no haya suficiente espacio para los 140 perros bajo su cuidado y tener que sacrificar a varios de ellos.

Los temores de Pen Farthing también pasan por las imágenes que han circulado, donde se ve a miles de ciudadanos desesperados por abandonar la capital afgana en el aeropuerto de Kabul, donde varios de ellos han perdido la vida al tratar de abordar las naves a toda costa.

“Me avergüenza decir que soy británico […] Esta es una clase magistral del mundo occidental sobre cómo arruinar completamente un país”, explica. “Mi personal tiene hijas adolescentes y ni siquiera puedo comprender qué va a pasar con las jóvenes afganas ... casadas con un combatiente talibán y obligadas a ser básicamente una máquina de hacer bebés. Occidente ha permitido que esto suceda”, agrega a la crítica.

“Me he sentido enojado durante los últimos días y ahora me siento entumecido. Ya no tengo las palabras. Pero el día que tenga que sacrificar a los perros es cuando todo el enojo regresará”, continuó, pues cuenta que solo posee 65 espacios para los más de 140 perros bajo su protección.

