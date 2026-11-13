Agenda del papa León XIV: horarios y actividades de este sábado 14 de noviembre en Chiclayo, Cajamarca y Zaña

El papa León XIV continúa este sábado 14 de noviembre su visita apostólica en el Perú, que comenzó el miércoles 11 y se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre de 2026. Durante esta cuarta jornada, el santo padre cumplirá actividades religiosas en Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba (Cajamarca) y Zaña, entre ellas la coronación de la Virgen Inmaculada, una misa multitudinaria y un encuentro de oración por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo. Su recorrido por el país también contempla visitas a Lima, Callao, Cusco y Pucallpa, donde participará en celebraciones eucarísticas, reuniones con autoridades, encuentros con jóvenes y actividades junto a comunidades religiosas y representantes de los pueblos amazónicos.
Papa León XIV en Lima: actividades del sábado 14 de noviembre
De acuerdo con la agenda prevista para este sábado 14 de noviembre, el papa León XIV cumplirá las siguientes actividades:
- 08:00 horas: rito de Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María.
- 09:10 horas: salida en helicóptero desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Santa Cruz de Succhabamba (Cajamarca).
- 09:50 horas: llegada al helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba.
- 11:00 horas: santa Misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, con homilía del santo padre.
- 13:15 horas: salida en helicóptero desde el helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba hacia Chiclayo.
- 14:00 horas: llegada a la Base Aérea de Chiclayo Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.1
- 7:30 horas: encuentro de oración con la comunidad católica en ocasión de la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo.
¿Qué días visitará Lambayeque, Cusco y Pucallpa?
Lambayeque: El papa estará presente los días viernes 13 y sábado 14 de noviembre. En esta región, León XIV utilizará el papamóvil exclusivamente durante su ingreso a las Pampas de Pimentel, donde presidirá una masiva misa.
El viernes 13 de noviembre llegará a las 9:10 a.m. a la Base Aérea “Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo” en Chiclayo. A las 10:30 a.m. oficiará una Santa Misa en la explanada de las Pampas de Pimentel y por la tarde visitará la Capilla San Óscar A. Romero. Finalmente, el sábado 14 de noviembre asistirá a la coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral en Chiclayo.
Cusco: El domingo 15 de noviembre, el Santo Padre arribará al aeropuerto Alejandro Velasco Astete a las 10:00 a.m. y protagonizará un extenso recorrido de 8 kilómetros a bordo del papamóvil hasta el centro arqueológico inca de Sacsayhuamán, ruta que incluirá el paso por la emblemática avenida El Sol.
Pucallpa: El domingo 15 de noviembre, el Sumo Pontífice llegará a tierras pucalpinas a las 2:30 pm, recorrerá las avenidas Arbolización y Yarinacocha hasta llegar al bulevar de Yarinacocha y se reunirá con representantes de la comunidad.