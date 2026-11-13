Agenda del papa León XIV: horarios y actividades de este sábado 14 de noviembre en Chiclayo, Cajamarca y Zaña

El papa León XIV continúa este sábado 14 de noviembre su visita apostólica en el Perú, que comenzó el miércoles 11 y se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre de 2026. Durante esta cuarta jornada, el santo padre cumplirá actividades religiosas en Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba (Cajamarca) y Zaña, entre ellas la coronación de la Virgen Inmaculada, una misa multitudinaria y un encuentro de oración por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo. Su recorrido por el país también contempla visitas a Lima, Callao, Cusco y Pucallpa, donde participará en celebraciones eucarísticas, reuniones con autoridades, encuentros con jóvenes y actividades junto a comunidades religiosas y representantes de los pueblos amazónicos.

Papa León XIV en Lima: actividades del sábado 14 de noviembre

De acuerdo con la agenda prevista para este sábado 14 de noviembre, el papa León XIV cumplirá las siguientes actividades:

08:00 horas: rito de Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María.

09:10 horas: salida en helicóptero desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Santa Cruz de Succhabamba (Cajamarca).

09:50 horas: llegada al helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba.

11:00 horas: santa Misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, con homilía del santo padre.

13:15 horas: salida en helicóptero desde el helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba hacia Chiclayo.

14:00 horas: llegada a la Base Aérea de Chiclayo Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.1

7:30 horas: encuentro de oración con la comunidad católica en ocasión de la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo.

• Tras su recorrido por la avenida Brasil, donde saludó a miles de fieles católicos, el papa llegó a Palacio de Gobierno para sostener una reunión oficial con las autoridades. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

¿Qué días visitará Lambayeque, Cusco y Pucallpa?

Lambayeque: El papa estará presente los días viernes 13 y sábado 14 de noviembre. En esta región, León XIV utilizará el papamóvil exclusivamente durante su ingreso a las Pampas de Pimentel, donde presidirá una masiva misa.

El viernes 13 de noviembre llegará a las 9:10 a.m. a la Base Aérea “Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo” en Chiclayo. A las 10:30 a.m. oficiará una Santa Misa en la explanada de las Pampas de Pimentel y por la tarde visitará la Capilla San Óscar A. Romero. Finalmente, el sábado 14 de noviembre asistirá a la coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral en Chiclayo.

Cusco: El domingo 15 de noviembre, el Santo Padre arribará al aeropuerto Alejandro Velasco Astete a las 10:00 a.m. y protagonizará un extenso recorrido de 8 kilómetros a bordo del papamóvil hasta el centro arqueológico inca de Sacsayhuamán, ruta que incluirá el paso por la emblemática avenida El Sol.

Pucallpa: El domingo 15 de noviembre, el Sumo Pontífice llegará a tierras pucalpinas a las 2:30 pm, recorrerá las avenidas Arbolización y Yarinacocha hasta llegar al bulevar de Yarinacocha y se reunirá con representantes de la comunidad.