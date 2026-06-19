Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

La Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) realizó el lanzamiento oficial de AGROFEST 2026, la quinta edición del principal encuentro de la agricultura peruana, que se desarrollará del 1 al 3 de julio en el Polideportivo 3 de la sede IPD La Videna, en San Luis.