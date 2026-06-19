La Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) realizó el lanzamiento oficial de AGROFEST 2026, la quinta edición del principal encuentro de la agricultura peruana, que se desarrollará del 1 al 3 de julio en el Polideportivo 3 de la sede IPD La Videna, en San Luis.

La actividad contó con la participación de Gabriel Amaro Alzamora, presidente de AGAP; Nelly Paredes del Castillo, ministra del Ambiente; César Quispe Luján, ministro de la Producción; Carmen Arévalo Matos, presidenta ejecutiva de PROMPERÚ; y Abraham Levy, director de AMBIAND.

Durante la presentación, los participantes coincidieron en la necesidad de seguir impulsando la innovación, la competitividad y la articulación entre el sector público y privado para fortalecer el desarrollo de la agricultura peruana y afrontar los desafíos que plantea el cambio climático.

“Agrofest representa ese espíritu de trabajo, de unión, de esfuerzo y de optimismo que necesita hoy el Perú. Representa la convicción de que, más allá de las dificultades, debemos seguir construyendo oportunidades, generando empleo y apostando por el crecimiento y desarrollo del sector agrario y el bienestar de todos los ciudadanos”, destacó Gabriel Amaro, presidente de AGAP.

En el marco del lanzamiento, AGAP anunció el lanzamiento de un programa bajo subscripción de seguimiento y monitoreo del Fenómeno El Niño 2026-2027, desarrollado en alianza con AMBIAND, que permitirá brindar información técnica y oportuna a productores y empresas agrarias para fortalecer su capacidad de preparación frente a este riesgo climático.

Durante su presentación, el director de AMBIAND, Abraham Levy advirtió que el Fenómeno El Niño 2026-2027 podría convertirse en uno de los eventos climáticos más significativos de las últimas décadas. “Este es un Niño considerable, que, en palabras de la Administración Nacional Oceanográfica de Estados Unidos, podría ser uno de los mayores eventos desde 1950”, señaló.

Asimismo, explicó que el calentamiento del océano frente a la costa peruana viene registrando niveles significativamente superiores a los normales, lo que podría generar impactos importantes en la agricultura, especialmente en los valles de la costa. Levy remarcó la necesidad de realizar un seguimiento permanente de la evolución del fenómeno y brindar información actualizada a los productores. “Lo que vamos a hacer de manera regular con AGAP es informar progresivamente y actualizar esta información para que podamos afrontar de mejor manera esta situación climática, que es recurrente y forma parte de nuestra realidad”, señaló.

A su turno, el ministro de la Producción, César Quispe Luján, resaltó la importancia de Agrofest así como la innovación y la transferencia tecnológica como motores del crecimiento de la agroindustria peruana.

Señaló que el sector viene impulsando una red nacional conformada por 25 centros de innovación y 11 unidades técnicas, orientadas a fortalecer la competitividad de las cadenas productivas. Precisó que una de las principales áreas de atención es el sector agroindustrial, donde se busca acelerar la adopción de nuevas tecnologías, mejorar la productividad y acercar herramientas de innovación a los productores y empresas del país.

La ministra del Ambiente, Nelly Paredes, también resaltó la importancia de Agrofest recalcando que “el agro peruano genera empleo, impulsa el desarrollo, fortalece la seguridad alimentaria y crea oportunidades para miles de familias”.

Agrofest 2026 reunirá a más de 200 expositores, contará con más de 40 charlas técnicas especializadas, ruedas de negocios nacionales e internacionales, el Congreso Nacional Agrario, el 5.° Summit de Políticas Públicas Agrarias, el 4.° Congreso Internacional Universitario Agrario (CIUA) y el Gran Mercado, consolidándose como el principal punto de encuentro para el desarrollo de la agricultura peruana.

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