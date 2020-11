“Aislados, la serie”, la nueva producción de Sinargollas basada en la pandemia del Covid-19, el estado de emergencia nacional y la orden de inmovilización en el Perú, se estrena este 27 de noviembre a las 10:00 p.m. en exclusiva por Movistar Play.

Gino Tassara Piérola y Jorge Vilela de Rutte, responsables de esta propuesta audiovisual, adelantaron que se trata de una serie de 10 capítulos basados en corrupción política, prostitución desde las redes sociales, pedofilia, discriminación, aborto, maltrato laboral, entre otros temas.

“Queríamos hacer algo diferente, atrevido.... Es bastante fuerte, desde ver cómo una mujer da a luz sola en su casa por temor a contagiarse en los hospitales o cómo un joven se circuncida y mutila por la presión de su pareja”, explica Tassara.

“Si bien esta serie tiene muchas viñetas de lo ocurrido durante la pandemia, es ficción inspirada en hechos reales. No hay de qué temer, es para mayores de edad. Si te gusta las series fresas o ligeras, no lo veas, esta es una serie de intriga, fuerte, oscura, no es para menores ni para cucufatos”, añade.

Edith Tapia será Leticia, una mujer con problemas emocionales; Alexandra Graña es Fernanda, quien tiene que enfrentar un embarazo sola y con hospitales colapsados y Fernado Bakovic será un ministro de salud corrupto. Son 20 actores nacionales los que darán vida a diversas historias.

