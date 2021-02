El último domingo, América de Cali consiguió un empate de visita 2-2 ante Atlético Nacional, en el cual el delantero peruano Aldair Rodríguez entró al campo en el minuto 79 por Luis Paz y fue partícipe del gol del empate de su equipo que marcó Yesús Cabrera (96′).

Con este resultado, América de Cali se sitúa en la undécima posición de la liga colombiana con 7 puntos. Su próximo partido será en condición de local ante Envigado.

El Comercio se comunicó con Tulio Gómez, máximo accionista del bicampeón colombiano, para que brinde su opinión sobre el presente de Aldair Rodríguez en el equipo rojo.

“El jugador es muy profesional, entrena muy bien, no se le ha abierto el arco, pero confiamos en que se le abra en cualquier momento. Cuando uno trabaja bien los resultados llegan. No es verdad que le estamos buscando club. Nosotros no lo hemos ofrecido a nadie, para nada”, dijo Gómez a este diario.

De esta manera, Aldair Rodríguez tiene el respaldo de la directiva de América de Cali y con estas declaraciones del directivo se pone fin a las especulaciones sobre su futuro en el conjunto escarlata.

