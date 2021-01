Con la camiseta de América de Cali (Colombia), Aldair Rodríguez, joven delantero peruano de 26 años, consiguió su primer título en el extranjero en la temporada 2020.

El exdelantero de Binacional jugó cuatro partidos con ‘Los Diablos Rojos’ y, aunque no pudo tener la continuidad que buscaba, este miércoles 6 de enero tendrá su primer entrenamiento del 2021 con el elenco caleño y buscará llenarle los ojos al técnico Juan Cruz Real para ganarse un puesto en el once titular.

El Comercio charló con Aldair Rodríguez para que nos cuente sus sensaciones tras ganar su primer título con América de Cali, sus objetivos, la experiencia de formar parte de la Selección Peruana y los retos que se ha propuesto con su equipo para este año.

¿Qué tal la experiencia de salir campeón en tu primera travesía internacional con América de Cali?

En realidad contento, feliz, es un título en el extranjero que no cualquiera lo consigue. Gracias a Dios a mí se me dio la oportunidad. Me adapté rápido al grupo, me recibieron muy bien, después creo que en los primeros partidos me fue bien, teniendo minutos y jugando, pero ya después pasaron distintas situaciones que no me permitieron seguir teniendo continuidad. Tuve el Covid-19 y una lesión en el abductor que me pararon, por ahí, el ritmo que venía. Esperemos comenzar este 2021 de la mejor manera porque ya estoy preparándome para eso.

Qué bueno que superaste el Covid-19

Fue duro luchar contra la enfermedad. Gracias a Dios no fue tan fuerte, tuve síntomas por un par de días, pero me recuperé. No es lo mismo regresar después del coronavirus porque te deja débil, pero ahí vamos ‘poniendo el pecho’ para salir adelante.

Estás trabajando con un preparador físico de manera particular, ¿por qué decidiste eso?

Así es, más que todo uno busca siempre mejorar y estar bien físicamente. Ahí estamos trabajando con un preparador físico y estar preparado para todo. Por las tardes trabajo con él, esa es mi rutina todos los días.

Aldair Rodríguez logró coronarse campeón en Colombia con América de Cali. (Foto: Twitter)





Imagino que es por el biotipo de los colombianos y el juego fuerte que se va al balón dividido

Sí, hay mucho contacto físico, muchas jugadas divididas. Así que solo queda acostumbrarse a ese ritmo de juego en Colombia y estoy seguro que me va a ir bien al igual que el equipo. Yo sé que me va a ir bien en América de Cali, trabajo duro, me esfuerzo mucho y creo que las cosas van a venir.

¿Cómo afrontar la presión ahora que América de Cali salió campeón en Colombia?

Creo que voy por buen camino. Vengo haciendo las cosas bien, trabajando duro y esperamos seguir así. Ahora estoy en Perú y mañana viajo a Colombia. Ahora debo buscarme el puesto para ser titular en el equipo y ahí creo que encontraré mi mejor versión en el fútbol colombiano para seguir siendo convocado a la selección peruana.

¿Qué cosas sientes que te falta para ser titular en América de Cali?

En realidad, el titular Adrián Ramos viene en un gran momento, ya que fue importante en las últimas llaves que afrontó el equipo y tiene muy bien ganado el puesto. Ahora es cuando comienza todo de cero y hay que comenzar con la competencia sana y competir en el mano a mano con él, para que quien esté mejor ocupe el puesto de titular en el equipo.

¿Qué tal la relación con el técnico Juan Cruz Real?

Bien. El profesor es muy directo, es una buena persona. Habló conmigo, me ha dicho las cosas como son cuando uno llega a un equipo grande como es América de Cali. Lo demás depende de uno.

¿Qué indicaciones te dio?

Me dijo que aquí en América de Cali hay el tema de la presión, el trajín del delantero en defensa va a ser importante. Una vez que me acostumbre, él está seguro que me irá bien.

Aldair Rodríguez también fue campeón en 2019 con Binacional. (Foto: Difusión)





¿Qué te dejó la última convocatoria con la selección peruana?

La experiencia fue muy buena. Uno ya cumplió, si se puede decir, el objetivo de estar ahí. Ahora uno ya quiere tener minutos, quiere ser tomado en cuenta. Para eso también tiene que irme bien en el club y tengo que tener minutos. Por ese objetivo vengo trabajando.

Dolió que no se hayan dado los resultados con Perú en la última fecha de Eliminatorias, ¿qué nos podrías contar?

Sí, dolió porque tenemos un gran grupo y equipo. Nos puede ir mucho mejor.

¿Consideras que tienes ventaja de ser llamado a la selección para la próxima fecha de Eliminatorias para el partido ante Bolivia en La Paz, por haber jugado en la altura de Juliaca?

Uno tiene la experiencia, pero varios meses voy fuera de la altura, me va a costar al igual que a los demás, pero por ahí el manejo del tema de la respiración uno ya sabe cómo jugar ahí.

¿Cómo es tu relación con Adrián Ramos (delantero de América de Cali)?

Es una gran persona, un gran profesional y sobre todo una persona muy sencilla, siendo referente del equipo, me refirió de la mejor manera.

¿Qué objetivos te has propuesto para este año?

La idea es seguir creciendo e ir a una liga más competitiva, pero tengo claro para lograr eso, tengo que hacer las cosas bien en Colombia y tiene que irme bien. Así que vamos por ese camino.

Finalmente, ¿conversaste ahora último con Ricardo Gareca?

Hablé con los médicos de la selección peruana por lo que me pasó, me ayudaron mucho. Después con el comando técnico no he tenido la oportunidad de conversar.

