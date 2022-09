La relación entre la cantante mexicana Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía parece no mejorar, más aún cuando se dio a conocer la fría reacción de la primogénita de la artista luego de que su madre sufriera un accidente durante una presentación en Washington, Estados Unidos; cuyo diagnóstico es dislocamiento de cadera y por lo que la “reina de corazones” se viene recuperando poco a poco.

Es por ello que, a propósito de este hecho, te contaremos cuál fue la reacción de la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofia, tras el grave accidente que indispuso a la cantante mexicana y que viene generando una ola de comentarios de mejoría por parte de sus fanáticos y las estrellas mexicanas.

LA FRÍA REACCIÓN DE FRIDA SOFÍA TRAS LA CAÍDA DE ALEJANDRA GUZMÁN

La caída de Alejandra Guzmán durante una presentación que realizaba en Washington, Estados Unidos, ha generado una cadena de solidaridad de diversos artistas, y también ha generado diversas reacciones, una de ellas la de su hija Frida Sofia, con quien la artista no lleva una buena relación desde que ella denunciara que su abuelo abusó sexualmente de ella a los 5 años.

Le reacción de Frida Sofia ante el estado de salud de su madre Alejandra Guzmán fue revelada por el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien durante su participación su programa matutino de YouTube leyó un mensaje que la controvertida influencer le habría enviado.

El periodista contó en su canal de YouTube que le mandó el video de la caída de Alejandra Guzmán a Frida Sofía, a lo que ella respondió “espero que se recupere”.

“Le dije, entonces ‘estuvo fuerte la caída de tu mamá’ y me dice ‘Hola Gus, ojalá y se recupere pronto’”, contó el periodista mexicano respecto a la reacción de la hija de Alejandra Guzmán.

El periodista decidió no quedarse solamente con esas declaraciones por lo que le siguió insistiendo por la noticia de la caída de Alejandra Guzmán a lo que Frida Sofía le respondió: “¿Qué te puedo decir? Ella ni me habló cuando murió mi hermana, para mí ya no existe”.

Y es que a lo que se refiere Frida Sofia es a la muerte de Natasha Moctezuma, su media hermana, hecho que entristeció profundamente a la influencer, quien tenía una relación muy cercana con la joven fallecida a los 24 años.

QUIÉN ES ALEJANDRA GUZMÁN

Alejandra Guzmán es una cantante mexicana que ha incursionado en la actuación de telenovelas, series y programas de televisión en México que nació en febrero de 1968.

Alejandra Guzmán es hija del cantante de rock and roll y actor Enrique Guzmán y de la actriz mexicana Silvia Pinal. Además de ello, la artista es reconocida en todo el mundo gracias a sus temas musicales, por los que ha vendido más de treinta millones de discos desde su debut, lo que la convierte en una de las cantantes latinas con mayores ventas.

Entre los temas más populares de Alejandra Guzmán se encuentran ‘Eternamente Bella’ con más de 107 millones de reproducciones, ‘Hacer El Amor Con Otro’ con más de 123 millones de reproducciones, ‘Llama Por Favor’ con más de 48 millones de reproducciones, ‘Volverte a Amar’ con más de 56 millones de reproducciones y ‘Mirala Miralo’ con más de 80 millones.

QUIÉN ES FRIDA SOFÍA

Frida Sofía es hija de Alejandra Guzmán. Además de ello, es una cantautora, música, modelo, empresaria, activista por los derechos de las mujeres, diseñadora de marcas y presentadora de televisión estadounidense cuyo rango vocal es soprano lírico.

Alejandra Guzmán y Frida Sofía recientemente han estado en el centro de la polémica, luego de que la hija de la artista denunciara públicamente que su abuelo Enrique Guzmán cometió abuso sexual contra ella, cuando era una pequeña de cinco años, expediente que sigue abierto.

Además de ello, una de las noticias que también las puso en el ojo de la opinión pública fue cuando Frida Sofía contó a la prensa que su madre, Alejandra Guzmán, había sido la causa por la que se separó de uno de sus novios ya que ella mantuvo una relación con su ex novio, el modelo Christian Estrada.