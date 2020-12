La última vez que Alessandro Burlamaqui, jugador de RCD Espanyol Juvenil A, se puso la bicolor fue el 14 de abril del año pasado, en la victoria 3-2 ante Uruguay Sub 17. Pese a los esfuerzos de los muchachos, no se logró el objetivo de clasificar al Mundial de Brasil.

El pasado viernes por la noche, Alessandro Burlamaqui volvió a pisar suelo peruano, pero esta vez para jugar en la selección peruana Sub 20. En todo este tiempo que estuvo lejos del país siguió su línea de crecimiento en su club, RCD Espanyol, y ahora -como capitán del Juvenil A- viene siendo titular indiscutible en el competitivo fútbol español.

El Comercio charló en exclusiva con Alessandro Burlamaqui a pocas horas del amistoso que sostendrá hoy la selección peruana Sub 20 ante la ‘U’, en Campo Mar.

¿Cómo te sentiste en estos días de trabajo con el profesor Carlos Silvestri?

Bastante bien, un poco cansado por el largo trayecto, pero bastante cómodo. El grupo me ha recibido muy bien, con mucho cariño. La verdad muy contento de cómo me han recibido. Como ya nos conocíamos de la Sub 17 hay mucha confianza con la mayoría. A algunos chicos no los conocía, pero me han recibido muy bien todos.

¿Qué trabajos realizaste en este tiempo con la Sub 20 de Perú?

Debido al largo trayecto del viaje, el primer día hice recuperación y un poco de adaptación. El domingo fue un trabajo más táctico, haciendo énfasis en cómo va a ser nuestra presión, nuestro juego y así quedar listos para el partido ante la ‘U’.

¿Están concentrando?

Cada uno está en su casa y viene a la Videna. Los protocolos son muy estrictos. Hay mucha higiene: usamos mascarilla y seguimos todos los protocolos de seguridad.

Tú ya has entrenado con el primer equipo de RCD Espanyol, por ende, ya sabes cómo enfrentar a jugadores profesionales, ¿Cómo será para ti enfrentar a la ‘U’ hoy?

De mucha ilusión poder enfrentar a jugadores que vienen jugando en primera profesional de Perú y que lo hacen de gran manera. Siempre estoy contento por sumar experiencias y aprender.

¿Tienes alguna referencia de cómo juega la ‘U’ ?

He visto por ahí algún partido, no he visto muchos. La verdad juega muy bien al fútbol, son muy buenos. Siempre estoy con ganas de aprender de ellos y mejorar.

Silvestri nos dijo en una entrevista que respondiste en un alto nivel en el sudamericano Sub 17, ¿Qué sientes al oír eso?

Me quedo muy feliz. La verdad que me diga eso el profesor me hace tener más ganas para seguir trabajando, tener continuidad, mejorar y con mucha ilusión de cara a este Sudamericano.

¿En qué posición te sientes más cómodo, de 6 o de 8?

A mí me es indiferente dónde jugar. Puede ser jugar de 6, 8 o 10. Evolucioné bastante en este tiempo. Me siento cómodo en todas las posiciones. Sin embargo, considero que puedo ser más útil de 6 u 8, que de 10.

El miércoles la Sub 20 parte rumbo a Brasil para el cuadrangular internacional, ¿cómo te preparas para esa experiencia?

Me preparo con mucha ilusión de seguir creciendo y trabajando. Me convoque o no para ese campeonato, yo debo seguir luchando por un sitio y lo que juegue hacer lo mejor posible.

¿Qué indicaciones te ha dado Silvestri en este corto tiempo de trabajo?

Me ha llevado jugando parecido a la Sub 17, dándome indicaciones tácticas para jugar en equipo. Ahí me dio apuntes para mejorar en mi juego e intentar aplicarlo en el campo.

¿Cuánto ha cambiado el juego de Burlamaqui Sub 17?

Crecí un montón la verdad. En este tiempo que pasó en mi club aprendí mucho a nivel táctico y mental. Aprendí cómo prepararme en los partidos, cómo salir al campo y dar lo mejor. En sí, crecí en actitud, juego y estoy muy contento por eso.

¿Ves como una revancha este Sudamericano en Colombia por lo que pasó con la Sub 17?

Sí, claro. Yo creo que después de lo que pasó en Perú no se nos puede escapar esta vez la clasificación. Tenemos claro todo el grupo cuál es el objetivo y vamos a ir por el Mundial.

¿Cómo van afrontar este sudamericano en Colombia el próximo año?

A nivel grupal estamos bastante bien para competir. Igual hay que pulir algunas cosas, pero estamos siempre listos para competir y dar el máximo por la selección.

¿Te motiva que Gareca siga de cerca el trabajo de la sub-20 para un futuro ser tomado en cuenta en la selección peruana absoluta?

Siempre es motivante eso. Genera ilusión que el profesor Gareca nos siga. Por eso siempre hay que dar el máximo. Ojalá algún día se dé el llamado a la selección mayor.

¿Crees tener ventaja por venir de un fútbol competitivo como es el español?

Aquí hay chicos que son muy buenos y con gran talento. Al final el llamado depende de uno mismo. Depende de qué tan enfocado uno esté en lograr las cosas. Bueno si Dios quiere y todo va bien, en un futuro, estoy en la selección mayor, pero todo depende de mí y del progreso que venga haciendo.

¿Cómo asumes el rol de ser capitán en tu equipo RCD Espanyol Juvenil A?

Me enorgullece ser capitán de un club con tanta trayectoria. Siempre es bonito que la gente te vea como un capitán dentro y fuera de la cancha. A nivel emocional, no varía mucho, de como era yo, en cuanto a mi personalidad.

¿Hasta cuándo es tu vinculo con el RCD Espanyol?

Yo tengo vínculo hasta esta temporada. Mi objetivo es renovar por este club. Es mi casa y siempre lo será. Espero estar aquí por muchos años más y poder llegar a primera con ellos.

Finalmente, ¿cómo vas con los estudios?

Estoy haciendo un ciclo formativo ahí en España. Haré las clases online y mis deberes. Uno no puede dejar los estudios, debe de ir a la mano con el fútbol.

