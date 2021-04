A pesar de que el nombre de Alexander Lecaros, jugador peruano del Botafogo, fue vinculado con el Avaí, de la Segunda División de Brasil, desde ese equipo hablaron con El Comercio para dar a conocer su posición ante las versiones que circulan entre la prensa especializada.

El presidente de Avaí, Francisco Battistotti, indicó lo siguiente a este Diario:

“Botafogo nos ofreció un préstamo por Alexander Lecaros, pero no nos interesa si no viene con un derecho económico. Sería un préstamo al que Avaí no tendría ningún derecho, solo daría visibilidad y no vendría con un porcentaje económico. Esto no nos interesa”, declaró el directivo.

“No vamos a dar visibilidad a un deportista que no está siendo utilizado en Botafogo. Cuando venga aquí, daremos visibilidad y, de repente, al final del campeonato no tenemos porcentaje de derechos económicos. Realmente no nos interesa”, acotó.

Battistotti enfatizó que su club no servirá de “escaparate” para valorar al joven futbolista peruano, “mientras la selección de Perú y Botafogo tendrán el dinero de la venta en el futuro”.

Quien también se refirió sobre el tema fue el entrenador de Avaí, Claudinei Oliveira:

“Sobre Lecaros tuve un inicio de conversación, pero no se concretó su llegada. Eso es un asunto de directorio, no pasó por la parte técnica. Yo hablé con el empresario y con Lecaros solo hablé unos minutos. Él estaba dispuesto a venir a Avaí, pero las cosas no caminaron. Pienso que es un buen puntero, un gran jugador”, aseguró.

