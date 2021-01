Hablar de Alexis & Fido es referirse a uno de los dúos más representativos del reggaetón, cuyo éxito a nivel internacional inició en el año 2005 con el lanzamiento de The Pitbulls, su primer álbum de estudio.

Creadores de hits musicales como Soy igual que tú, Contéstame el teléfono, 5 letras, entre otros, Alexis & Fido conversaron con El Comercio sobre lo que fue lanzar La escuela, su sexto trabajo, y nos cuentan sobre su próxima producción llamada Barrio Canino.

¿Cómo se encuentran en esta coyuntura de la pandemia del coronavirus?

Fido: “Yo estoy en Orlando, Florida (Estados Unidos). Estoy bien, con la familia. He estado trabajando, como yo escribo mis propios temas. He tratado de hacer temas diferentes, ya tenemos un disco hecho. Escribo todos los días tratando de sacar éxito porque no todo lo que escribe uno es bueno. Estoy tratando de sacar cosas chéveres para el público”.

Alexis: “Son momentos difíciles que nos tomó a todos por sorpresa. Nadie estaba preparado para esta pandemia. Yo creo que a pesar de todas las cosas malas que uno ha visto que ha sucedido en este año de pandemia, yo le he visto muchas cosas positivas al 2020 pese a que para muchas personas fue un año duro, incluyéndome, pero en mí encontré una paz que buscaba tanto tiempo y un equilibrio brutal que me siento muy bien con eso. Ahora, estamos esperando que todo vuelva a abrir otra vez para iniciar con los shows, que es lo fuerte de este dúo”.

El año pasado sacaron el disco La Escuela, ¿cómo les fue con esta recopilación de éxitos?

Fido: “El disco de La Escuela salió en medio de la pandemia cuando recién iniciaba este miedo a nivel mundial. Fuimos de esos artistas que lanzamos el disco para ver qué pasaba en la pandemia. No fue igual que como si fuera todo la normalidad porque no se pudo hacer la promoción correcta. Tuvimos que hacer todas las entrevistas online, fue por el tiempo que todo el mundo estaba estricto, las personas estaban encerradas en sus casas, no salían. Gracias a Dios pudimos sacar esa música de la computadora que ya llevaba tiempo, por cosas de contratiempo no habíamos podido sacarla. Ahora estamos por lanzar el nuevo disco y ya está listo. Estamos esperando que nos digan fecha de salida. Así que todos los fanáticos de Alexis & Fido van a oír mucho perreo encendido”.

¿Cuándo sería la fecha de estreno de ese nuevo disco?

Alexis: “Entre un mes y medio o dos meses ya estamos en la calle (el mercado) con lo nuevo. Este disco se va a llamar Barrio Canino”.

Fido: “No más de dos meses van a estar escuchando esa nueva producción. Es que nosotros estamos con Universal Music y es un proceso para sacar el disco. Si fuéramos independientes lo sacábamos la semana que viene, pero al trabajar con una disquera ya existe un plan de trabajo”.

¿Ya tienen elegido el primer single del disco?

Fido: “Esta semana nos vamos a reunir con la disquera para escoger el tema y hacer todo el plan de trabajo”.

¿Habrá alguna colaboración con algún artista en Barrio Canino?

Alexis: “Eso lo vamos a dejar de sorpresa. Vamos a tener una colaboración de un artista de la vieja y otro de la nueva escuela, gente y familia. Es un disco de 12 temas dividido por la mitad llamado “Barrio Canino Parte 1″ y “Barrio Canino Parte 2″. Pero básicamente es el estilo de Alexis & Fido. Nosotros trabajamos los discos por concepto y en la mayoría de nuestros discos nos gusta demostrar la esencia de este dúo”.

Ya llevan 18 años como marca, ¿cómo han visto todo este crecimiento de Alexis & Fido?

Fido: “El crecimiento ha sido increíble gracias a Dios. Hemos visto varios cambios de lo que ha pasado con el género Somos artistas que empezamos vendiendo discos de manera física. Era muy difícil, pues estaba el mercado negro del pirateo. Ahora, viendo a esta nueva generación que todo es digital o lo que le llaman streaming, es bien diferente de cómo se trabajaba antes. Son dos formas muy diferentes de trabajar, uno como artista o producto. Muchas veces lo que la gente no entiende es que ahora lo que estaba prohibido se convirtió en menstring (música comercial). Alexis & Fido cuando empezamos quisimos hacer cosas que estaban prohibidas, pero el mercado y ese tiempo que se trabajaba en la música urbana no se podía hablar mal, tenía que tener una buena imagen, ser intachable. No como ahora, que sale un artista que cuando es más controversial llama más la atención. Por esa manera de ser controversial ya es una mega estrella. Esa es la diferencia de antes y ahora. Antes tenías que trabajar duro, ya que nosotros mismos llevábamos el género para que se sigan abriendo puertas, me entiendes, te hablo de todos los artistas que en ese tiempo estábamos en el género y seguimos trabajando en esto. Gracias a Dios, Alexis & Fido contribuyó en el algo para el crecimiento de este género”.

Alexis: “No puedes comparar la creación de un artista como se trabajaba antes, que se creaba en esa línea, a como se trabaja hoy en día y crecen en la actualidad. El crecimiento es muy diferente en las dos épocas”.

¿Recuerdan su primera gira internacional lejos de Puerto Rico? ¿Cómo vivieron esa experiencia?

Alexis: “Nuestros primeros shows fuera de Puerto Rico fueron en Orlando, lugar donde los puertorriqueños en Estados Unidos vivían, en el tiempo de “Tiburón”, “Eso es” y “Me quiere Besar”. Después fuimos a República Dominicana, que es nuestra tierra vecina, pero de ahí fueron Colombia, Venezuela y Perú, nuestras primeras plazas”.

Y ya que mencionan a Perú, ¿para ustedes qué significa el cariño del público peruano?

Fido: “Bueno, Perú al principio para Alexis & Fido era un sueño hecho realidad de que se escuchara nuestra música ahí. Perú adoptó el reggaetón como si fuera suyo. Una de la segunda casa después de Puerto Rico es Perú, ya que consumen tanto reggaetón. Perú es demasiado importante para la música del reggaetón y creo que también diferentes países de Latinoamérica han adoptado el reggaetón como suyo, tienen sus propios exponentes y la música sigue creciendo en diferentes vertientes. El trap es una cosa y el reggaetón es lo opuesto, pero son primos porque se complementan. Sin embargo, hay exponentes que no tienen el talento de reggaetón, pero se desarrollan con el trap y luego caen en reggaetón”.

¿Ustedes siempre hicieron reggaetón ?

Alexis: “Siempre nos hemos dedicado a hacer ‘perreo’. Cuando vino la moda de la música trap, como nosotros somos de hip hop desde niños, ya que siempre nos gustó a Alexis y a mí la música americana, vimos el movimiento de Estados Unidos y nuestro primer tema fue junto a Bad Bunny, el segundo tema fue junto a Noriel. Fueron dos trap conceptuales y llamaron mucho la atención, pero decidimos que si nos enfocábamos más en el trap solo por moda y olvidábamos un poco el perreo, iba a ser más fuerte porque tendríamos que decidirnos por un género y pese a que nos gusta mucho esa música nos quedamos con el reggaetón. El dúo Alexis & Fido aún no ha llegado a la meta que es hacer un concierto masivo mundial completo de la vieja y nueva escuela. Yo creo que eso sería espectacular”.

¿Qué tal la experiencia de hacer música con Bad Bunny?

Alexis: “El chico es muy humilde y talentoso. Desde que nosotros empezamos a escuchar la música de él en el barrio, ya sabíamos el hilo de lo que él traía con su música diferente, no copia de nadie, un talento muy nato. Hicimos el acercamiento para hacer el tema “Tócate tu misma”, que fue un trap un poco controversial, hasta se hizo un remix con otros exponentes de los mejores de ese tiempo. Cuando hicimos ese tema junto a Bad Bunny nosotros decíamos: “Este tema a lo mejor si uno lo guarda y lo saca cuando el género está más caliente, hubiéramos tenido que quedarnos en el trap por obligación debido a que el tema está demasiado fuerte, pero como lo sacamos cuando el trap estaba en movimiento y no tenía tanta fuerza, ahí quedó”. Si tú entras a Spotify este tema es uno de los que tiene más reproducciones”.

A ustedes se les conoce como los ‘reyes del perreo’, ¿qué les parece ese sobrenombre?

Fido: “En realidad, ‘los reyes del perreo’ ha sido tan fuerte que han salido muchos exponentes y no nos pueden quitar la corona. Hay una causa de por qué es tan fuerte ese sobrenombre. El perreo no era mestring (música comercial), el perreo solo lo oía la gente que le gustaba el perreo. Al principio, Alexis & Fido junto a Daddy Yankee, Wizin y Yandel, Don Omar, Hector “El Father”, fuimos los primeros exponentes del reggaetón, pero Alexis & Fido fuimos los encargados de poner el perreo mestring en la televisión como por ejemplo el programa de Don Francisco llamado “Sábado Gigante”. En ese entonces, era bien difícil poner un perreo ahí, tenía que ser una canción comercial para poder salir en la televisión en esos tiempos. Además, las canciones de perreo fueron conceptuales que nunca se podían repetir. Lo que te quiero decir es que todas las canciones de Alexis & Fido han sido únicas. Nosotros vamos a hacer algo diferente en el perreo, por eso, tenemos la corona”.

¿Y el tema de las redes sociales cómo lo han manejado en época de pandemia?

Fido: “Yo he tomado mi decisión en este último año, te soy franco, no soy una persona de redes sociales. Si la gente nos mide por el Instagram va a ver a unos artistas un poco fríos. Yo tengo una cuenta personal en la que subo una foto cada dos semana. Sé que no se maneja así porque el tiempo cambió. No soy un intérprete de canciones, soy un cantautor, yo tengo talento por lo que escribo y canto, cuando interpreto no es lo mismo. Hay artistas que son intérpretes, que escriben otros y ellos solo cantan. Manejan bien sus redes sociales, van al estudio y solo cantan canciones hechas. Les da resultados. En cambio, yo tengo que escribir lo mío para sentirme seguro porque es el estilo que tengo. Se sabe que si trabajo todos los días las redes sociales sería un boom Alexis & Fido, lo que pasa es que somos un poco de no exponer nuestra vida diaria”.

Alexis: “Yo por lo menos, en las redes sociales, como que me gusta disfrutar mi vida y gozar el tiempo al máximo con mis hijos y las personas que me rodean. Sacar un teléfono, prepararlo y pensar qué poner o escribir y de ahí ponerle filtro, siento que uno pierde el momento, ese momento tan bonito, que si bien es cierto queda grabado en una imagen, pero la imagen es más para el recuerdo que en disfrutar con los tuyos ese momento. Si entiendo que, en la actualidad, las redes sociales son una carta muy valiosa. Fido es un poco más reservado, yo por lo menos puedo subir una foto o en el mismo estudio subo unos videos de lo que estoy trabajando para las stories. No soy de tomar fotos de mi vida diaria”.

Alexis & Fido esperan volver pronto al Perú para ofrecer un concierto para toda su fanaticada





Por la pandemia no pudieron cantar en el Barranco Arena de Perú en mayo

Fido: “El evento no es que esté cancelado. El concierto ha sido pospuesto porque todo cerró. El mundo entero cerró por el Covid-19, pero cuando vuelva todo al 100 por ciento de los aforos, Alexis & Fido van a estar ahí cumpliendo con ese evento de la gente de Branco Récords, de Branco Álvarez. Ojo, esto no solo pasa en Perú sino en todo el mundo con diferentes artistas. Solo se está esperando a que sea un 100 por ciento de aforo de público y disfruten del evento al máximo. Les digo a los peruanos que el concierto va cuando ya se pueda tener el aforo completo”.

Alexis: “El show ya está confirmado. Lo que estamos esperando es que se abra la fecha para ir a Perú y romper la tarima”.

¿Qué les ha dado el reggaetón en su vida?

Alexis: “Para mí, en lo personal, imagínate, llevo 20 años en este ambiente, en este género tan maravilloso que me ha dado la oportunidad de conocer el mundo y personas maravillosas de diferentes nacionalidades. Me ayudó a mantener a mi familia en todos estos años gracias al apoyo de los fanáticos. Amo todo tipo de música y en este ambiente pude lograr muchos sueños, por eso, es muy especial para mí este trabajo”.

Fido: “El reggaetón es mi vida porque en mi mente están Dios, mi familia y lo otro que pienso es la música, porque estás ahí todo el tiempo. Alexis y yo tenemos una fórmula que sabemos hacia dónde va el género. Quizás en este disco puedas escuchar cosas que puedan evolucionar el género. Siempre vamos a estar trabajando porque nosotros somos creadores desde cero y eso es importante porque no dependemos de nadie. Nosotros mismos creamos nuestra receta”.

La respuesta de la productora Branco Récords

“Sobre el concierto de Alexis & Fido, la productora va a esperar que haya la cura (sic) del coronavirus para así poder brindar un concierto con el aforo del 100 por ciento. No estamos pensando en hacer un concierto hasta que se solucione el tema de la pandemia”.

