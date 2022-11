Después de dar la asistencia del primer tanto y forzar el autogol de Alec Deneumostier en el segundo gol de Alianza Lima, el uruguayo Pablo Lavandeira al termino del partido fue elegido como el mejor jugador de la final de vuelta de la Liga 1 Betsson 2022.

Asimismo, los blanquiazules lograron consagrarse bicampeones del fútbol nacional, repitiendo la hazaña de las campañas de 2003-04.

ALIANZA LIMA: EL MOTIVO DEL LLANTO DE PABLO LAVANDEIRA

Tras el pitazo final y las emociones al tope de los jugadores, Pablo Lavandeira detalló que “este es mi primer título. Con todo lo que me costó cuando llegué, mis compañeros me dijeron que me iban a sacar campeón y hoy les agradezco en el alma. Que lo disfrute toda la gente de Alianza Lima por todos los rincones del país, mi familia en Uruguay, que siempre me ha apoyado, mi familia que está acá”.

También, el segundo futbolista más importante de Alianza Lima recordó todo lo que tuvo que pasar sobre su llegada, ya que anteriormente había estado en Universitario y la resistencia que causó en parte de la hinchada ‘íntima’, además tuvo palabras de agradecimiento con el gerente deportivo del club, José Bellina, por haber confiado en él y ficharlo.

“El otro día me faltó agradecer a una persona muy importante, porque -si yo estoy acá- es porque él confió en mí, porque -más allá de todas las dudas, de dónde venía y donde había jugado- él confió en mi profesionalismo y es José Bellina. A José agradecerle y dedicarle esto, porque si el club está hoy como está deportivamente es por José. Gracias a todos y, a mi familia, los amo”, agregó el MVP del partido.

Alianza Lima campeón | Por qué Pablo Lavandeira lloró y a quién recordó tras lograr el bicampeonato

LA LLEGADA DE PABLO LAVANDEIRA A ALIANZA LIMA

Alianza Lima a inicios del 2022 tomó la decisión de fichar al uruguayo nacionalizado peruano, Pablo Lavandeira, luego de haber quedado libre de Ayacucho FC. No obsntate, su pasado en el clásico rival, Universitario de Deportes, causó varias críticas de parte de los hinchas ‘aliancistas’, que no soportaban ver a un jugador que se había identificado en su momento con los ‘cremas’.

En ese momento ‘Lava’ recuerda a Bellina, quien de acuerdo con sus palabras, fue el principal aval que tuvo para arribar a Matute. Y a pesar de que a comienzo le costó un breve periodo de adaptación, después se fue ganando a la hinchada en base a goles, asistencias y mucho esfuerzo.