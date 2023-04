Alianza Lima se estrenó en la Copa Libertadores 2023 sumando un punto. El equipo de Guillermo Salas empató 0-0 ante Athletico Paranaense y, de esta manera, el club victoriano sumó su partido número 30 sin ganar de manera consecutiva en el torneo continental.

Alianza Lima: ¿qué dijo Guillermo Salas sobre el empate ante Athletico Paranaense?

“No me voy tranquilo con el resultado, hoy había que ganar. Me gustó lo que mostró el equipo, pero no estaba en los planes empezar así. Siempre es mejor ganar en casa, ahora tenemos que sumar de visita y estoy seguro que así será”, indicó el técnico blanquiazul.

Asimismo, pese a no ganar de local, el ‘Chicho’ hizo hincapié que lo deja tranquilo la forma en cómo jugó su equipo. “La diferencia de otros partidos de arranque de Copa, es que hoy propusimos. Lo digo de manera humilde, hoy fue un equipo que propuso. Esa es la diferencia de la presentación de Alianza en otras ediciones”.

Alianza Lima: cuáles fueron los rivales y resultados que obtuvo en sus 30 partidos sin ganar en Copa Libertadores

Alianza Lima 0-0 Athletico Paranaense (2023)

River Plate 8-1 Alianza Lima (2022)

Alianza Lima 0-2 Fortaleza (2022)

Alianza Lima 1-1 Colo Colo (2022)

Fortaleza 2-1 Alianza Lima (2022)

Colo Colo 2-1 Alianza Lima (2022)

Alianza Lima 0-1 River Plate (2022)

Nacional 2-0 Alianza Lima (2020)

Alianza Lima 2-2 Estudiantes de Mérida (2022)

Alianza Lima 0-2 Racing (2020)

Estudiantes de Mérida 3-2 Alianza Lima (2020)

Racing 1-0 Alianza Lima (2020)

Alianza Lima 0-1 Nacional (2020)

Alianza Lima 1-2 Palestino (2019)

Alianza Lima 0-1 Internacional (2019)

River Plate 3-0 Alianza Lima (2019)

Palestino 3-0 Alianza Lima (2019)

Internacional 2-0 Alianza Lima (2019)

Alianza Lima 1-1 River Plate (2019)

Boca Juniors 5-0 Alianza Lima (2018)

Alianza Lima 1-3 Palmeiras (2018)

Junior 1-0 Alianza Lima (2018)

Alianza Lima 0-2 Junior (2018)

Palmeiras 2-0 Alianza Lima (2018)

Alianza Lima 0-0 Boca Juniors (2018)

Huracán 0-0 Alianza Lima (2015)

Alianza Lima 0-4 Huracán (2015)

Alianza Lima 1-2 Libertad (2012)

Alianza Lima 1-2 Vasco Da Gama (2012)

Nacional 1-0 Alianza Lima (2012)

