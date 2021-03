Los hinchas de Alianza Lima cuentan las horas para ver nuevamente a Jefferson Farfán jugando con la camiseta blanquiazul. Después de la gran presentación que tuvo el delantero la semana pasada en Matute, la expectativa de los fanáticos es grande por verlo pisar el césped y empezar a gritar sus goles.

El partido más próximo del cuadro aliancista es el que sostendrá este martes (3:30 p.m.) ante Cusco FC en lo que significará su estreno en la Liga 1. Por ese motivo, en caso le toque debutar, la historia dirá que Jefferson tuvo al conjunto cuzqueño como primer rival de turno en su regreso al fútbol peruano.

¿Debutará Jefferson Farfán este martes ante Cusco FC?

Según se pudo conocer, el exPSV se ha integrado de la mejor manera a los entrenamientos. Y, pese a que ha sido uno de los últimos en llegar al plantel dirigido por el técnico Carlos Bustos, están dentro del pelotón de jugadores que más ha destacado. ¿La razón? La ‘Foquita ha llegado en óptimo estado físico debido al entrenamiento especial que venía haciendo en la Videna de San Luis. El comando técnico de la selección peruana lo tenía monitoreado en ese sentido.

Respecto a este tema, Ana Lucía Rodríguez, reporta de Gol Perú, señaló lo siguiente: “Pregunté si (Farfán) llegaba el martes y me dijeron que no era descabellado. No creo que arranque, pero yo sí creo que puede estar en lista. Va a depender de Bustos. Jefferson se siente bien y quiere jugar ya”.

Por lo tanto, todo parece indicar que el delantero de la blanquirroja tiene todo a su favor para al menos estar en lista de convocados. Sin embargo, la última palabra la tendrá el técnico aliancista.

¿Cuántos goles hizo Jefferson Farfán en Alianza Lima?

En las cuatro temporadas que disputó Farfán en el conjunto victoriano, el delantero marcó 34 goles en 94 partidos. Además, salió campeón nacional en tres oportunidades: en las campañas 2001, 2003 y 2004. El hincha ‘íntimo’ espera que esta nueva historia sea igual de feliz.

