Bastaron 22 minutos para que Hernán Barcos pueda demostrar lo útil que puede ser para Alianza Lima por su experiencia y ubicación en el área rival. Cuando a Wilmer Aguirre se le cometió penal al ser trabado por el arquero Eder Hermoza, de Cusco FC, el ‘Pirata’ tomó el balón y se dispuso a rematar la pena máxima para transformarla en gol y así sellar el 2-2 entre victorianos e imperiales.

Finalizado el partido, Barcos declaró a las cámaras de Gol Perú y expresó sus sensaciones tras debutar con la camiseta blanquiazul:

“Un poco cansado por la falta de ritmo y partidos, pero estoy contento con la entrega del grupo. A pesar que estos 15 día de trabajo no hicimos 90 minutos de fútbol, el grupo tuvo una entrega muy importante. Sinceramente pensamos que íbamos a ir peor. Después el resultado, puedes ganar o perder, pero la entrega de grupo, nosotros no la negociamos y eso me deja tranquilo, que cuando estemos bien este grupo va a dar que hablar”, manifestó.

Luego, al ser consultado sobre su lectura del juego tras el empate ante Cusco FC, declaró:

REVISA AQUÍ | La imagen que muestra que el balón no ingresó en el gol de Cusco FC [VIDEO]

“Ellos tuvieron un poco más la pelota, en cierto momento. Nos apuramos muchas veces y erramos el último pase. Eso tenemos que seguir trabajando, con el pasar de los partidos, vamos a estar mucho más finos y precisos, No son excusas, pero nos falta trabajo y obviamente vamos a mejorarlo para llegar al cien por ciento”, sentenció.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Hernán Barcos marcó el gol del 2-2 entre Alianza Lima y Cusco FC. (Video: GOLPERU)