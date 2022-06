Alianza Lima venció 2-0 a Ayacucho FC en un duelo válido por la jornada 18 de la Liga 1 en el estadio Alejandro Villanueva. Y, una de las figuras del encuentro, además de anotar el primer gol blanquiazul, fue Hernán Barcos.

El delantero argentino volvió a demostrar su jerarquía y comandó a Alianza en un nuevo triunfo en casa. Sin embargo, se supo en las últimas horas que un club sudamericano se contactó con el ‘Pirata’. A continuación, te contamos los detalles.

Tras acudir al asentamiento Humano 15 de enero como vocero de la ONG Ama Perú, Barcos señaló que recibió una oferta de Emelec de Ecuador para contar con él en enero del próximo año.

“Es verdad, es un deseo, Emelec me contactó y si el presidente gana las elecciones, la posibilidad de ir en enero, no puedo cerrar ninguna posibilidad. Hoy por hoy yo me debo a Alianza y estoy pensando solo en Alianza”, indicó Barcos a Willax.

En la presente temporada, Barcos es uno de los elementos más destacados del plantel victoriano: en 16 partidos de la Liga 1 marcó 8 goles.