Luego de tantas idas y vueltas, finalmente Alianza Lima jugará en Primera División. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anunció el fallo a favor del club blanquiazul, que llegó a esta instancia después de que el Tribunal de Licencias de la FPF no les diera la razón. Los ‘Íntimos’ exigían que Carlos Stein debía sufrir pérdida de puntos por falta en los pagos a sus trabajadores en los plazos establecidos, y no solo haber recibido una sanción económica, como finalmente se dio.

Por ese motivo, la institución victoriana ya estaría pensando en seguir reforzando su plantel para disputar la máxima categoría del fútbol peruano. Y, uno de los nombres que los hinchas han puesto en carpeta es el de Leao Butrón, quien fue parte del descenso aliancista en noviembre del año pasado.

¿Qué dijo Leao Butrón sobre la posibilidad de volver a Alianza Lima?

“No voy a negar que me alegra, pero no hay nada que festejar porque han sido muchos errores que se cometieron. Que nunca más se repitan. Por un lado hay que respetar las bases, pero por el otro tuvimos un año deportivo malísimo”, señaló el golero a RPP.

Asimismo, el exportero de Alianza agregó: “Cuando terminó el año 2020 en ese desastre deportivo, sentí que si me decían para seguir, por supuesto que lo iba hacer. Kattia Bohorquez (exadministradora) se dejó presionar y comenzó a sacar a todo el mundo. Hago deporte, pero no entreno. Lo veo difícil a mis 44 años porque también veo que desde adentro no es la idea”

Como se sabe, Leao salió campeón nacional con los ‘íntimos’ en tres oportunidades: 2003, 2004 y 2017. Además, con la selección peruana jugó Eliminatorias, Copa América y ganó la Copa Kirín del 2005.

