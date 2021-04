Con más de 2,3 millones de visualizaciones en YouTube desde su estreno el pasado viernes 9 de abril, ‘Agüita con Coco’, tema interpretado por J Álvarez junto a la reconocida agrupación colombiana Alkilados, se ha convertido de a pocos en un hit internacional por la gran acogida que acapara en las principales emisoras radiales y en los playlist de los amantes del género urbano.

Este sencillo, que mezcla sonidos caribeños y letras seductoras reviviendo los inicios de musicales de cada uno de los artistas en la escena local e internacional, es parte de la nueva apuesta urbana Reggaetón Club, de la casa colombiana Codiscos.

Alkilados, con Juan Gálvez y Luis Torres, están próximos a cumplir 10 años de carrera musical. La agrupación nació en junio de 2011 en Pereira, Colombia, y entre sus temas más populares tiene a Monalisa, Una cita, Sola, Me ignoras y Magdalena (feat Mike Bahía), por citar solo algunos.

J Álvarez, por su parte, es un reconocido artista puertorriqueño nominado al Grammy Latino en 2015 y entre sus principales temas figuran Regálame una noche, Se acabó el amor, Actúa, Como yo le doy, entre otros.

El Comercio se comunicó con los artistas para que den a conocer detalles sobre su nuevo éxito Agüita con Coco y cuenten a sus fans lo que vienen trabajando en el mediano plazo.

¿Cómo han venido trabajando su carrera musical en plena pandemia?

Alkilados (Juan): “Uno no está tan preparado con todo esto, pero digamos que hemos avanzado mucho. Lo que hicimos fue que desmantelamos parte de nuestro estudio y hemos ido metiéndole a otras cosas poco a poco, como tener cámaras para hacer un trabajo eficiente y de buena calidad. La ventaja que tenemos los artistas del género urbano es que muchos estamos acostumbrados a trabajar a distancia, con el tema de mandar archivos, enviar tracks, volver a juntar una sesión. Digamos que lo urbano tiene una dinámica muy adelantada en ese sentido y hemos encontrado aparatos que dejan que yo transmita desde mi estación de trabajo hasta el estudio donde está la otra persona y se escuche lo que se está haciendo. Incluso, como productor, he hecho varias producciones a distancia y ha sido un proceso de adaptación que ha chocado, pero lo difícil ha sido no tocar. En todo lo demás nos hemos ido adaptando”.

Alkilados habla con El Comercio sobre sus 10 años de carrera musical | Prensa: Alkilados





¿Cómo ha sido trabajar este nuevo hit ‘Agüita con coco’?

J Álvarez: “Queríamos devolver al público todo el cariño que siempre nos da. El estilo que tuvimos con ‘Una Cita Remix’, aprovechando la alegría, ya que yo sé que estos sonidos, cuando se mezclan J Álvarez con ‘Alkilados’, son fiesta, carnaval, televisión, premio. Eso es lo que está pasando con esta canción. Gracias a Eliot (Feliciano) y Sheeno El Sensei, quienes estuvieron escribiendo y produciendo parte de la canción, desarrollando el tema”.

¿Se imaginaron todo este éxito de visitas con la canción ‘Agüita con coco’?

Alkilados (Juan): “Ha sido muy sorprendente la reacción del público. Sabíamos que las personas le tenían mucho cariño a este junte con J Álvarez. Cuando él empezó a escribir en sus redes sociales que tenía una canción para nosotros y que la gente comente qué le parecía, toda la gente que nos sigue comentó el post de J Álvarez y de repente un día, nosotros tras tomarnos unos días libres y vimos los mensajes, dijimos, ‘qué está pasando’”.

“Cuando veo que J Álvarez nos estaba buscando a través de sus redes, lo que dijimos fue: ‘claro que aceptamos’. A los días siguientes, teníamos la pista con las vocales de J Álvarez y era una canción muy sólida y le metimos la parte instrumental nuestra, verso nuevo y se grabó muy rápido. Devolvimos los tracks y a Eliot le gustó mucho. En cuestión de semanas ya estábamos grabando el videoclip”.

¿Han pensado hacer otra canción juntos?

J Álvarez: “Claro que sí. Nadie sabe si esta canción se puede convertir en un hit, depende mucho del negocio que nos ponga en la mesa de hacer un álbum o grabar cinco temas, porque la colaboración gusta mucho y se pueden hacer conciertos en varias partes del mundo. En Colombia se puede empezar a ver conciertos. Este es el comienzo de grandes cosas para J Álvarez y Alkilados”.

J.Álvarez habla con El Comercio sobre su carrera musical | Prensa: J. Álvarez





¿Qué significa para ustedes que su música se escuche en Perú con mucha aceptación?

Alkilados (Luis): “Perú es un país que llevamos en nuestro corazón. Desde la primera vez que tocamos ahí nos enamoramos profundamente. Alkilados se ha movido durante estos 10 años en Latinoamérica de una manera muy constante, entonces, era normal ir a Perú cada mes o cada dos meses para presentarte en algún show. Ahora, al estar un año encerrados se extraña al público peruano que es muy apasionado”.

Alkilados (Juan): “El peruano es como muy generoso, muy fanático, es de esas personas que te espera en el aeropuerto, donde hay gente afuera del hotel. Son fanáticos que siempre te muestran el cariño y eso le hace falta a uno. Como artista, uno vive económicamente de los conciertos, pero también espiritualmente y emocionalmente del contacto con la gente”.

J. Álvarez: “Yo soy una persona que me encantan los conciertos. Me encanta Perú, su comida, hacer medios y los festivales que hacen ahí. El contacto con los fanáticos de ahí, es como cuentan los muchachos de Alkilados. Ese vínculo con las personas es esencial para un artista porque en las redes sociales es diferente, es otro mundo como yo digo. El mundo real lo diferencio del mundo cibernético y cuando tú ves esa reacción real de los fanáticos es algo inexplicable. Ya quiero que se abran las puertas para poder visitar Perú e ir a promocionar las canciones y cantar para estar en tarima con todo el pueblo peruano”.

¿Qué sorpresas vienen trabajando para todos sus seguidores?

Alkilados (Juan): “El proyecto por los 10 años ya está listo. Todo puede pasar, como dice J Álvarez, depende de cómo se den las cosas. Esta canción Agüita con coco ya forma parte de un nuevo álbum de Codiscos, Reggaetón Club. La gente ya nos está preguntando por el remix y ya hay candidatos que J Álvarez está viendo. Uno como artista, si lo invitan a un remix, lo primero que hace es ver cómo va la canción. Por ahora, va bien, todo está en manos de la gente. Ellos son los que deciden”.

J Álvarez: “Siempre me mantengo bien directo con mis fanáticos, lanzando diferentes canciones. Subo mis temas a Spotify y comparto mis cosas por las historias de Instagram. Estoy enfocado en este single de ‘Agüita con coco’. Además, estoy trabajando varios temas míos como solista y apoyando a un nuevo talento de Puerto Rico que se llama Jonna Torres. También estoy trabajando en un mini documental de un personaje musical que va a ser un ejemplo de las personas que son del barrio del que yo he salido y con este personaje quiero decirles que sí se puede”.

¿Qué les ha dejado estos 10 años de trabajo en la música a Alkilados?

Alkilados (Juan): “No puedo negar que hemos soñado tener esta repercusión y estar en este momento en el cual estamos. Cada vez vamos cumpliendo más metas y sueños. Si algo nos ha enseñado esta pandemia es ir paso a paso, cada vez cumpliendo una meta y soñando cada logro. Por eso, vamos a celebrar estos 10 años con mucha música, proyectos nuevos y dándole como otro aire a lo que ya habíamos hecho”.

En tu caso, J Álvarez, ¿cuál es el balance que tienes de tu carrera musical?

“Yo veo la música y mi carrera como una bendición, como una oportunidad de llevar el pan a mi familia sin ningún tipo de persecución e incertidumbre. Ha sido un aprendizaje a través del tiempo, de madurez. He aprendido a valorar lo que uno tiene y estar bien enfocado en lo tuyo. A la gente que me valora, yo los valoro. Y ser ese ejemplo de vida que te comenté hace un momento. Siempre experimento nuevos sonidos, voy aprendiendo y yo pienso que la música es infinita porque tiene muchas páginas que todavía nos falta por aprender”.

