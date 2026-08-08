Entre tanta serie que se estrena y se cancela con una rapidez olímpica, el caso de “St. Denis Medical” resulta, sin lugar a dudas, singular. Creada por Justin Spitzer y Eric Ledgin, y estrenada en noviembre de 2024 vía NBC, la comedia de situación se afianza con renovaciones, sumas a su elenco, y un lugar en el corazón de sus televidentes.

Si tuviéramos que detener la reproducción de nuestro televisor o dispositivo, “St. Denis Medical” parecería un show médico más. Por los pasillos de este hospital de bajos recursos ubicado en Oregon, hay doctores, enfermeras y practicantes que reciben pacientes 24/7. Desde embarazos hasta cortes, pasando por quemados, siempre veremos a gente que necesita asistencia médica.

Pero al retomar la reproducción de la serie –que en Latinoamérica emite Universal+-- todo cambia. De pronto, la jefa de enfermeras, Alex, está contándole a la cámara cómo fueron sus últimas vacaciones en la playa. Unos segundos después, el renegón doctor Ron se queja de cómo las nuevas generaciones develan el género de sus hijos. Por último, el enfermero Matt comete error tras error, hasta que le dicen que no sirve para su trabajo (pero él persiste, felizmente para el humor de la serie).

El elenco principal de la serie Saint Denis Medical.

Cada uno de los personajes de esta sitcom bien merecería su propia serie. Lejos de la solemnidad y la tensión que irradian otras propuestas como “The Pitt” o la vieja “E.R.”, “St. Denis Medical” se toma las cosas con soda y consigue, en 22 minutos, robarte más de una sonrisa. Las cirugías en esta sala de urgencias no siempre son lo más importante.

ALEX, EL ROSTRO PRINCIPAL

Desde ese primer episodio emitido en Estados Unidos en noviembre de 2024 queda claro que si alguien encabeza el barullo en “St. Denis Medical” es Alex, enfermera jefa del Departamento de Urgencias. Interpretada por la actriz Allison Tolman (Houston, 44 años), esta profesional de la salud pone su vida familiar a un lado para permanecer mucho más tiempo del que estipula su contrato con el único fin de que nada falte en el nosocomio. Aunque en realidad, lo que termina logrando es hacernos reír.

“Cuando tu trabajo es de vida o muerte, y estás ayudando a niños, a adultos, a los miembros más vulnerables de la sociedad, para mí debe ser muy difícil pensar: mi hijo tiene un recital y debo salir del hospital a las 4 en punto”, señala la actriz en entrevista exclusiva con El Comercio a propósito del estreno de la temporada 2 de la serie en Universal+.

David Alan Grier como el cascarrabias Dr. Ron, y Allison Tolman como Alex. / NBC

“Además, nunca tendremos los recursos suficientes para nuestros profesionales médicos, y para su apoyo mental, es decir, para ayudarlos a que mantengan un mínimo equilibrio. Por todo esto, imagino que debe ser muy difícil salir del trabajo e irte a casa a cocinar y luego sentarte a ver TV. No obstante, yo espero que nuestro programa pueda hacer que estas personas se sientan reflejadas, y por qué no robarles alguna sonrisa”, añade.

Tolman tiene un largo recorrido en cine y televisión, aunque su formación está más vinculada al teatro. En otra parte de esta entrevista, la actriz oriunda de Chicago se muestra orgullosa de sus inicios sobre las tablas, y valora lo que esa etapa le enseñó para desempeñarse hoy incluso en formatos tan particulares, pero muy de TV, como lo es “St. Denis Medical”.

“Vengo del teatro, sí, y creo que cuando estudias eso, cuando vives esa vida, entiendes lo que es formar parte de un equipo, que un actor no es el rey por sí mismo, que cada persona aporta algo para que un show suceda, por lo que todos somos igualmente importantes. Así que creo que la gente con un background en el teatro son los mejores miembros de un equipo, en cualquier profesión”, considera.

Kahyun Kim es Serena y Mekki Leeper es Matt. / NBC

Aunque hoy difícilmente uno podría apostar si una serie nueva se mantendrá (y renovará) en el duro ecosistema del streaming, Tolman confiesa que siempre tuvo una corazonada con este proyecto. Así, desde la lectura del guion del piloto hasta hoy, esta exalumna de la Universidad de Baylor, prefiere disfrutar el momento y no romperse la cabeza intentando explicar su éxito.

“Cuando leí el guion por primera vez pensé ‘esto tiene piernas’. Noté que la propuesta podía encontrar un público, lo cual finalmente ocurrió, y fue genial. Así que todo esto para mí es un honor. Y cada nueva temporada es una grata noticia, una alegría, por la que estamos muy agradecidos”, añade.

UN FORMATO ‘CÓMPLICE’

Otra de las cosas que rápidamente llaman la atención al ver una serie como “St. Denis Medical” es su género. Denominado popularmente ‘Mockumentary’, durante los 22 minutos que dura cada episodio, veremos a sus personajes hablándole a la cámara en una especie de falso documental en donde el espectador se convierte en testigo y/o cómplice de cada irreverencia de sus personajes de ficción.

Tolman no es ajena al formato. En otra parte de su entrevista con este Diario, recuerda que en su etapa de formación universitaria pudo trabajar un proyecto así. El gancho para ella es, por supuesto, la forma en cómo personajes y televidentes pueden vincularse.

“Participé en un filme estudiantil que era de este género. Era esa época en la que todos estábamos obsesionados con “Waiting for Guffman” y “Best in Show”, así que hicimos un cortometraje en la universidad y, claro, he intentado volver a verlo desde entonces, porque siempre me ha gustado el género. Luego, cuando recibí el guion de ‘St. Denis Medical’ me pareció genial. Me gusta mucho la posibilidad que tienes de vincularte con el público a través del lente, especialmente con mi personaje, que a menudo mira lo que sucede a su alrededor y, pues, siempre necesita un testigo (los televidentes)”, añade.

Josh Lawson hace las veces del Dr. Bruce -- (Photo by: Justin Lubin/NBC) / NBC

Allison Tolman, Wendi McLendon-Covey, Jsoh Lawson, Kahyun Kim, David Alan Grier, Mekki Leeper, Dave Theune y el resto de integrantes del elenco hacen las cosas tan bien que uno corre el riesgo de pensar que la comedia es un género fácil. Nada más lejano de la realidad. Tolman --conocida también por sus roles en “El terror de la navidad” y “El regalo”-- lo explica a su manera en el cierre de la entrevista.

“Creo que la comedia puede ser bastante difícil. Hay mucha matemática en esto. Como el ritmo que te exige. Y en nuestra serie, es como si tuviéramos que contarnos tres historias completas en 22 minutos. Así que toca ir rápido. Y el gran desafío termina siendo hacer las cosas tan divertidas como sea posible. Y nadie en el equipo había trabajado junto antes, quizás un par se conocían, pero nada más. En ese sentido, hemos tenido que construir todo desde la base, temporada tras temporada. Ahora estamos grabando la tercera y nos sentimos muy bien”, concluye.

“St. Denis Medical” es, por sobre todas las cosas, una apuesta fresca para distender al televidente. A ese esfuerzo se le suman guiones frescos, plagados de ironía, pero, sobre todo, un elenco que combina experiencia con juventud, propiciando así una sitcom médica que rompe el molde y, ya con una tercera temporada en rodaje, puede dar más.