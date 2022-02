Empieza una nueva etapa en Universitario . Este sábado, tal como lo había anunciado el club, llegó a Perú el técnico uruguayo Álvaro Gutiérrez , quien se hará cargo del plantel crema para esta temporada en reemplazo de su compatriota Gregorio Pérez.

“Quiero agradecer a la gente que confió en mí para estar al frente de esta institución. Esperemos estar a la altura. Lo único que puedo prometer es trabajo”, sostuvo el estratega uruguayo desde las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Por otro lado, Gutiérrez contó que tuvo comunicación con Gregorio Pérez, quien le dio algunas principales referencias sobre Universitario y le dio detalles del actual plantel crema.









Gutiérrez llegó a Lima para ser técnico de Universitario.





“He visto al equipo, pero no tanto como me gustaría. Estuve hablando con Gregorio Pérez y le dije que después del partido lo iba a volver a llamar. Él está super dispuesto, es un super profesional y una gran persona. Por ahí, me podría dar mayores precisiones de lo que es el club y de lo que nosotros buscamos”, agregó.

Álvaro Gutiérrez: ¿cómo le fue en los clásicos en su carrera como entrenador al nuevo DT de la ‘U’?

En su estancia en Nacional de Uruguay, en donde dejó un grato recuerdo al coronarse bicampeón del fútbol uruguayo, le fue más que bien a Gutiérrez en lo que respecta a clásicos ante Peñarol.

Es más, uno de los motivos por los que es recordado con mucho cariño por la hinchada del ‘Bolso’ es, justamente, sus buenos números ante el rival de siempre. Si nos basamos en sus estadísticas, hay motivos para que el fanático merengue se ilusione en los futuros encuentros ante Alianza Lima.

El entrenador ‘charrúa’ disputó ocho partidos ante Peñarol y logó los siguientes números: ganó en cinco oportunidades y empató en los tres restantes. Al menos en Uruguay, el experimentado estratega no sabe lo que es perder en clásicos.

