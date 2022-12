El pasado 14 de octubre, la cantante Amaia Montero alarmó a sus seguidores sobre su estado de salud cuando subió una imagen en sus redes sociales donde se le veía despeinada, sin maquillaje y totalmente irreconocible.

La preocupación de sus fanáticos aumentó con las palabras que escribió minutos después de su difusión: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”.

Con el objetivo de mantener su vida privada y alejada del foco mediático, los familiares de Montero decidieron ser cautelosos y guardar silencio sobre la situación que atravesaba la intérprete de “Quiero Ser”.

Según recoge ABC, el pasado 24 de noviembre, varios medios de comunicación publicaron las primeras imágenes de la artista saliendo de la Clínica de Navarra, en Pamplona, España, donde permaneció ingresada durante un mes.

A su salida acudieron su madre y su hermana para llevarla a su hogar. Tras ello, la cantante volvió a tener el control de sus redes sociales y eliminó la polémica fotografía. Durante este tiempo, Amaia Montero optó por no pronunciarse al respecto.

¿POR QUÉ INGRESÓ AMAIA MONTERO A UNA CLÍNICA?

La revista ¡Hola! publicó el motivo por el que la exintegrante de La Oreja de Van Gogh ingresó a la mencionada clínica. “Un fuerte cuadro de estrés y ansiedad debido a los preparativos de su nuevo disco”, señalaron.

Los médicos le recomendaron “tranquilidad absoluta, reposo, silencio y desconexión” para su pronta y total recuperación. Estos consejos está siguiendo al menos en las redes sociales.

Hasta el momento ha sido muy poco lo que se ha podido saber ya que sus amigos se han limitado a mostrar su deseo de que se recupere y hacer público el cariño que le tienen.