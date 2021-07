Este mes de agosto, Amazon Prime Video trae una interesante lista de contenidos tanto en su catálogo de series como en el de películas. Entre los estrenos más destacables se encuentran las cuatro películas de “Rebuild of Evangelion”.

Otro lanzamiento que se verá en la plataforma de ‘streaming’ es “El Faro”, una película protagonizada por Robert Pattinson. Entre las series, tendremos la segunda temporada de “Modern Love”, en un arco argumental basado en una columna de New York Times.

Entre los estrenos del mes, Amazon probará suerte con “Nine Perfect Strangers”, una serie de ficción de los creadores de “Big Little Lies”, protagonizada por Nicole Kidman. Vuelven a adaptar una novela de Liane Moriarty, en la que veremos algunos rostros conocidos como Melissa McCarthy, Michael Shannon, Luke Evans, Bobby Cannavale, Regina Hall y Samara Weaving, entre otros.

Todas las películas de “Rebuild of Evangelion”

Amazon no solo prometió el estreno de “Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time”, la última película del universo creado por Hideaki Anno, sino que apostó por confirmar la llegada a su catálogo de las tres películas anteriores que conforman “Rebuild of Evangelion”.

La fecha esperada por todos los fans de Evangelion es el 13 de agosto, día en el que ya podrán ver todas las películas de golpe si así lo quieren. A diferencia de la serie de los noventa, estas cintas han sido animadas por el estudio Khara, desde 2007.

La última cinta de “Rebuild of Evangelion” —basada en la aclamada serie “Neon Genesis Evangelion”— ha sido una de la smás productivas de la industria. Se estrenó en Japón el 8 de marzo de este año y ese mismo día generó ganancias de US$7.387.198. En 21 días logró vender 3.961.480 entradas y recaudandó US$55.49 millones.

Todos los estrenos de Amazon Prime Video en agosto de 2021

Películas

“Hasta el horizonte”, estreno 1 de agosto.

“Boss Level”, estreno el 4 de agosto.

“Head Above Water”, estreno 6 de agosto.

“El faro”, estreno el 8 de agosto.

“Cementerio de animales”, estreno el 9 de agosto.

“El parque mágico”, estreno el 9 de agosto.

“Evangelion: 1.11 You Are (Not) Alone”, estreno el 13 de agosto.

“Evangelion: You Can (Not) Advance”, estreno el 13 de agosto.

“Evangelion: You Can (Not) Redo”, estreno el 13 de agosto.

“Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time”, estreno el 13 de agosto.

“La casa del caracol”, estreno el 20 de agosto.

“Cats”, estreno 22 de agosto.

“Las aventuras del doctor Dolittle”, estreno el 22 de agosto.

“Pete, The Cat: A Very Groovy Christmas”, estreno el 27 de agosto.

“UglyDolls: Extraordinariamente feos”, estreno el 29 de agosto.

Series

“Preacher”, temporada 4. Estreno el 5 de agosto.

“Cruel Summer”, estreno el 6 de agosto.

“Modern Love”, temporada 2. Estreno el 13 de agosto.

“Nine Perfect Strangers”, estreno el 20 de agosto.

“Fernando”, temporada 2. Estreno el 27 de agosto.

“Entra en escena”, estreno el 28 de agosto.

