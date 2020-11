Este domingo 22 de noviembre se llevará a cabo los American Music Awards 2020 (AMAs). El Microsoft Theatre de Los Ángeles (Estados Unidos) será escenario de la participación de grande exponentes de la música actual como Bad Bunny, Justin Bieber, Taylor Swift, Jennifer López, Maluma, entre otros.

Sin duda será una noche trascendental para la escena musical, pues veremos desfilar sobre el escenario a artistas de talla mundial. De hecho, una de las presentaciones más esperadas por el público es el performance de Jennifer Lopez y Maluma, quienes interpretarán en vivo sus más recientes temas musicales.

Asimismo, “ARMY” de todo el mundo esperan la performance de BTS, donde se ha anunciado que realizarán el estreno de la canción “Life goes on” de su álbum BE. También interpretarán el tema en inglés “Dynamite”. Aquí te decimos dónde y a qué hora ver EN VIVO los American Music Awards 2020 para que no te pierdas ni un solo instante.

American Music Awards: ¿Cuándo son los AMAs 2020?

La fecha programada de los AMAs 2020 EN VIVO es este domingo 22 de noviembre. A diferencia de otras premiaciones, los American Music Awards no han sufrido retraso en su programación.

American Music Awards: ¿Dónde ver los AMAs 2020?

Los American Music Awards 2020 serán transmitidos en directo por la cadena estadounidense ABC. Sin embargo, si no tienes acceso a dicho canal televisivo, no te preocupes también podrás seguir el evento EN VIVO traducido al español a través de la señal de TNT o en TNT Series.

American Music Awards 2020: Horarios

6.00 p. m. Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala

7.00 p. m. Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos y México DF

8.00 p. m. Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Nueva York)

9.00 p. m. Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

0.00 a. m. Inglaterra y Portugal (del lunes 23)

1.00 a. m. Francia, España, Italia y Alemania (del lunes 23)

American Music Awards: ¿Dónde ver los AMAs 2020 vía ONLINE?

Si eres de los que prefiere seguir online o live stream los AMAs 2020, puedes hacerlos desde las aplicaciones móviles de TNT y ABC.

App de TNT

Android : AQUÍ

: AQUÍ Appple: AQUÍ

App de ABC

Android : AQUÍ

: AQUÍ Appple: AQUÍ

