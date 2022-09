Amistosos internacionales de la FIFA, EN VIVO: cuándo, dónde y quiénes juegan previo a Qatar 2022

El Mundial de la FIFA Qatar 2022 se acerca a pasos agigantados ya que a partir del 20 de noviembre y hasta el 18 de diciembre se llevará a cabo la primera copa del mundo de la historia en Medio Oriente. Es así que los jugadores de la selecciones mayores del Mundial se están alistando dentro de sus clubes, tanto en torneos locales como en competencias europeas para llegar de la mejor forma al torneo más importante del mundo.

De tal modo que, esta semana las selecciones tendrán la oportunidad de volver a juntarse para lo que es la última ventana FIFA de amistosos antes del Mundial Qatar 2022. Asimismo; México, Argentina y el resto de las selecciones sudamericanas jugarán partidos amistosos, mientras que en Europa, España y otros países jugarán por la Nations League.

AMISTOSOS QUE SE DESARROLLARÁN ESTA SEMANA

Los partidos de las selecciones de futbol se llevarán a cabo en la última fecha FIFA previa al Mundial de Qatar 2022; o sea, a finales de septiembre. Por lo tanto, las selecciones como Perú ya tienen confirmados encuentros amistosos en noviembre, apenas unos días antes de la copa del mundo.

Argentina:

Argentina vs. Honduras, 23 de septiembre, en el Hard Rock Stadium de Miami, EE.UU.

Argentina vs. Jamaica, 27 de septiembre, en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, EE.UU.

Ecuador:

Ecuador vs. Arabia Saudita, 23 de septiembre, 1:00 pm ET, en el Estadio Real Murcia de Murcia, España

Ecuador vs. Japón, 27 de septiembre, 1:30 pm ET, en la Spirit Arena de Dusseldorf, Alemania

Brasil:

Brasil vs. Ghana, 23 de septiembre, 7:30 pm ET, en el Stade Océane de Le Havre, Francia

Brasil vs. Túnez, 27 de septiembre, 7:30 pm ET, en el Parque de los Príncipes de París, Francia

México:

México vs. Perú, 24 de septiembre, 8:00 pm, en el Rose Bowl de Los Ángeles, EE.UU.

México vs. Colombia, 27 de septiembre, 10:00 pm ET, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, EE.UU.

México vs. Iraq, 9 de noviembre, 3:00 pm ET, en el Estadio Montilivi de Gerona, España

México vs. Suecia, 16 de noviembre, 3:30 pm ET, en el Estadio Montilivi de Gerona, España

Uruguay:

Uruguay vs. Irán, 23 de septiembre, 12:00 pm ET, en la NV Arena de Sankt Pölten, Austria

Uruguay vs. Canadá, 27 de septiembre, 12:00 pm ET, en el Estadio Nacional de Fútbol de Bratislava, Eslovaquia

PARTIDOS DE LA NATIONS LEAGUE

A falta de Champions League, Europa League y Liga Profesional, y otras competencias, hay varios partidos de selecciones y una buena excusa para no perderte de la programación. Es así que la Nations League trae encuentros muy atractivos como: Croacia vs. Dinamarca, Bélgica vs. Gales, Polonia vs. Países Bajos, Italia vs Inglaterra y mucho más.

Nations League:

Jueves 23 de septiembre

11.00 Kazajistán vs. Bielorrusia ESPN 2 / Star+

13.00 Letonia vs. Moldavia ESPN 2 / Star+

15.45 Bélgica vs. Gales ESPN 2 / Star+

15.45 Croacia vs. Dinamarca Star+

15.45 Francia vs. Austria ESPN / Star+

15.45 Liechtenstein vs. Andorra Star+

15.45 Lituania vs. Islas Feroe Star+

15.45 Polonia vs. Países Bajos Star+

15.45 Eslovaquia vs. Azerbaiyán Star+

15.45 Turquía vs. Luxemburgo Star +

Viernes 24 de septiembre

13.00 Estonia vs. Malta Star+

13.00 Georgia vs. Macedonia ESPN Extra / Star+

15.45 Bosnia vs. Montenegro Star+

15.45 Bulgaria vs. Gibraltar Star+

15.45 Finlandia vs. Rumania Star+

15.45 Alemania vs. Hungría Star+

15.45 Italia vs. Inglaterra ESPN / Star+