Esta semana llega cargada de fútbol. En una nueva fecha FIFA, y en medio de gran expectativa, se jugarán varios encuentros amistosos que prometen sacar chispas. Entre ellos, sin duda, destaca el duelo que sostendrá la selección peruana ante Alemania.

La ‘Bicolor’ jugará este sábado 25 de marzo ante el conjunto teutón. El duelo está programado para las 2.45 p. m. (hora peruana) en el Estadio Mewa Arena de Alemania.

Sin embargo, no es el único amistoso internacional que se dará esta semana. A continuación, revisamos la lista de los duelos de preparación más importantes con sus respectivos horarios y canales de transmisión.





Amistosos por fecha FIFA: cuáles serán los mejores partidos y a qué hora juegan





Miércoles 22 de marzo

El Salvador vs. Honduras 10:00 p.m. Star Plus





Jueves 23 de marzo

Argentina vs. Panamá 7:00 p.m. DirecTV Sports y TNT Sports





Viernes 24 de marzo

Australia vs. Ecuador 4:00 a.m. Star Plus

Japón vs. Uruguay 5:30 a.m. Star Plus

Corea del Sur vs. Colombia 6:00 a.m. GOL Caracol y Star Plus

Uzbekistán vs. Bolivia 1:00 p.m. Tigo Sports y Star Plus

Arabia Saudita vs. Venezuela 2:00 p.m. Star Plus





Sábado 25 de marzo

Alemania vs. Perú 2:45 p.m. ATV

Marruecos vs. Brasil 5:00 p.m. Globo TV

