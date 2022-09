El próximo viernes 16 de septiembre, a partir de las 11:00 horas, se llevará a cabo el tradicional Desfile Cívico-Militar en México por motivo de la conmemoración del Grito de Independencia del país.

Para esta ocasión, las actividades empezarán por primera vez con un discurso del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien será seguido por los pronunciamientos de los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), y de la Secretaría de Marina (SEMAR).

En la antesala de este evento y tras el inicio de las mesas de consultas al T-MEC, el mandatario adelantó que las diferencias con Estados Unidos en materia energética no serán parte de su discurso, según informó El Financiero.

“Es que hay un tono distinto, hay una actitud de respeto, mejor dicho es la reafirmación del respeto a nuestra soberanía porque el presidente Biden lo había planteado que siempre con nosotros la relación iba a darse a partir de un pie de igualdad, respetando nuestra soberanía y lo que sucedió con la consulta, el tono, el ‘modito’ diría el presidente Cárdenas, no fue el más diplomático ni lo que merecemos entonces se entendió de que no es por ahí”, precisó respecto a la razón de no mencionar al país norteamericano.

Además, el presidente reiteró que obtuvo una respuesta positiva sobre el tema por parte de su homólogo en la carta que envió en días pasados y enfatizó que hay disposición para fortalecer la relación bilateral.

“Tenemos que hacer un esfuerzo todos para mantener buenas relaciones y hay disposición del presidente Biden, les explicaba, nosotros también estimamos su actitud respetuosa y por eso no tiene caso seguir alentando diferencias”, comentó.

Finalmente, López Obrador argumentó que no pretende incitar un conflicto entre ambos países para evitar posibles afectaciones a la población civil.

“No nos podemos pelear porque está de por medio el interés de nuestro pueblo, es muy irresponsable que una élite actúe en función de sus ideologías o intereses hegemónicos, económicos, comerciales”, sostuvo en referencia a la guerra en Ucrania.

¿DE QUÉ HABLARÁ ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR EN SU DISCURSO DEL 16 DE SEPTIEMBRE?

El mandatario manifestará la postura de México ante el conflicto entre Rusia y Ucrania y presentará la propuesta que hará a la Organización de las Naciones Unidas sobre un acuerdo de paz mundial.

“Aprovecho para decirles que no voy a referirme a ese tema. Voy a hablar de la paz en el mundo, voy a hablar de la postura de México sobre Rusia y Ucrania, de la propuesta a Naciones Unidas para conseguir la paz”, indicó.

¿CUÁNDO SERÁ EL DESFILE CÍVICO-MILITAR Y CÓMO VER EN VIVO EL EVENTO?

El desfile por el 212º Aniversario del Inicio de la Independencia de México comenzará a las 11:00 horas del viernes 16 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México.

El evento se transmitirá en televisión abierta por el Canal Once y por Foro TV. Asimismo, el desfile también se transmitirá por las cuentas del Gobierno de México y de la Secretaría de la Defensa Nacional en YouTube, Facebook y Twitter.