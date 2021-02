Con la finalidad de contener el incremento de casos y decesos en el marco de la segunda ola del COVID-19, el Ejecutivo decretó a fines de enero (desde el día 31) una cuarentena obligatoria por 15 días para nueve regiones del país con alerta sanitaria extrema, la cual, en un principio, iba a terminar el 14 de febrero. El último miércoles, en conferencia de prensa tras sesión del Consejo de Ministros, la titular de la PCM, Violeta Bermúdez, anunció la ampliación de la medida del 15 al 28 de febrero en 32 provincias consideradas con nivel de riesgo extremo, entre ellas Lima y Callao.

“Persisten focos de aglomeración de personas en algunos puntos considerados como críticos y que vienen siendo reportados durante las conferencias de prensa. También hemos analizado cuidadosamente la evidencia científica con lo que contamos, en particular los indicadores epidemiológicos relativos a la tasa de contagio, a la positividad y letalidad. Aún cuando podemos decir que hay algunos datos que nos indicarían que habría algunas mejoras, la situación de riesgo extremo continúa”, comentó Bermúdez.

“En tal sentido, hemos decidido prolongar por 14 días las medidas dispuestas en las zonas de riesgo extremo. Sin embargo, también hemos podido hacer una evaluación en lo relativo a la focalización de estas medidas”, añadió la ministra en su mensaje.

El Comercio buscó a dos especialistas para que nos brinden su opinión sobre la decisión del Gobierno de extender la cuarentena para disminuir el impacto de la segunda ola de contagios del COVID-19. ¿Ha sido la decisión más acertada?

Leslie Soto, médico infectólogo del hospital Cayetano Heredia

“La cuarentena focalizada está bien, pero no se cumple con las restricciones dadas de no salir de casa, solo con pase, solo uno por familia. Si eso no lo hacen cumplir, estamos como si no pasara nada, y solamente están logrando empobrecer a los comerciantes de diversas áreas que no pueden trabajar, igual a los que viven del día a día. Las calles están como si no hubiera cuarentena, hay mucha gente en las calles”, manifestó.

Para Soto, el Estado debe tener un mayor control para hacer cumplir la cuarentena y así evitar que se incremente la tasa de contagios por COVID-19.

“Creo que las medidas están hechas, pero no las están cumpliendo por ambas partes. El Estado no está cumpliendo con (imponer) las multas ni el seguimiento de la gente. La población no hace caso de ponerse la mascarilla. La gente enferma asintomática o sintomática con mascarilla no contagia. La gente que no usa mascarilla está contagiando. Por eso, tienen que ponérsela bien y el Gobierno debe hacer respetar la cuarentena, que no solo quede plasmado en un papel sino que se cumpla realmente”, sentenció.

REVISA AQUÍ | Ampliación de cuarentena en Lima y provincias: conoce las restricciones que se mantienen hasta el 28 de febrero

Moisés Arias, sociólogo

A criterio del sociólogo Moisés Arias, la cuarentena no se está aplicando de forma correcta, en gran medida porque la ciudadanía “no le tiene respeto al Estado ni le cree”.

“Hay un irrespeto por parte del Estado porque la primera cuarentena (decretada en marzo de 2020) era algo feroz, porque si te veían en la calle, las autoridades policiales te pegaban para que entres y eso se veía en los videos de los policías maltratando a los civiles. Si con eso algunos salían, imagínate ahora, que no hay control estatal. Al ver una necesidad, las personas saldrán (a las calles) y sus actitudes de no cuidarse o comer en la calle es un tema que muestra que el Estado no tiene autoridad”, opinó.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Martín Vizcarra y su reacción ante nuevas medidas frente a la segunda ola por el COVID-19

TE PUEDE INTERESAR