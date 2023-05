Anahí de Cárdenas es una reconocida actriz peruana con amplia experiencia en el entorno cinematográfico y la televisión peruana. Su talento es indiscutible y desde muy joven lo ha demostrado, interpretando curiosos personajes en diversos productos audiovisuales.

En este sentido, la actriz fue entrevistada recientemente por el periodista Giancarlo ‘Flaco’ Granda en el programa digital “Tiempo Muerto”, y realizó una sorprendente confesión. Todo ocurrió porque el conductor le preguntó a la también modelo si le molesta que la llamen para interpretar papeles de ‘chica pituca’.

¿Cuál fue la respuesta de Anahí de Cárdenas sobre su personaje de ‘pituca’?

Granda le consultó si creía que la habían estigmatizado como actriz para el papel de la ‘chica pituca’ en las series y películas. “Toda la vida”, respondió Anahí inmediatamente.

Cuando el ‘Flaco’ le consultó cómo maneja este hecho, de que la encasillen solo en este tipo de personajes, ella respondió lo siguiente. “Es mejor tener trabajo que no tenerlo. Es un personaje que es muy cómodo, que empecé a hacerlo desde muy joven. Entonces es muy divertido, le he sacado el jugo, lo he exprimido. Pero ya hace muchos años que vengo haciendo cosas diferentes”.

A pesar de que no solo se ha dedicado a la actuación, puesto que también ha tenido una faceta como cantante, Anahí manifestó que siempre será la ‘chica pituca’, porque la gente se queda con eso. “La gente se acuerda de los actores en sus personajes más emblemáticos, en sus años mozos o cuando la personalidad brilló más. Si bien los actores y actrices pueden tener más personajes, siempre será recordado por este papel importante que marcó un hito en su historia”, señaló.

Asimismo, la artista reveló que en algún momento le daba cólera y no quería hacer ‘papeles de pituca’, pero después maduró y entendió que debe ser agradecida con las oportunidades que se le presentan en la vida, sean positivas o negativas.

Otra de las preguntas que más llamó la atención fue cuando Giancarlo le preguntó a la modelo si regresaría a la televisión, a lo que ella se refirió al programa de TV, “Habacilar”. “Yo no quería estar en el programa porque no me gustaba la ‘tele’. Nunca había ido a un set de televisión, no conocía. No me gustaba por el simple hecho de que era una cosa que no veía, no veía ‘tele’. No era una cosa que decía ‘me encantaría trabajar ahí”, reveló.

Como se recuerda, Anahí tuvo su primera aparición en televisión nacional cuando tenía 10 años. Tiempo después fue convocada para participar como modelo en el programa de entretenimiento “Habacilar”, conducido por Raúl Romero. En ese entonces, ella era una estudiante universitaria y nunca le llamó la atención estar en televisión nacional.

A sus 39 años, De Cárdenas ha actuado en producciones peruanas como “Máncora”, “El guachimán”, “No me digas solterona”, “Asu Mare”, “Asu Mare 2″, “Asu Mare 3″, entre otras películas. Además de “Habacilar”, estuvo en otros programas y series de televisión como “El gran show”, “Esta sociedad”, “Mi amor, el wachimán”, “Al fondo hay sitio” y más.

Actualmente, por su trayectoria como actriz y modelo especialmente, se estaría desempeñando en Estados Unidos como modelo artística y publicidad. También, incursionando como imagen de distintas marcas, siendo invitada como influencer en eventos de Netflix y Coachella.