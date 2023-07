El futbolista peruano Anderson Santamaría se volvió en tendencia en las últimas horas en las redes sociales luego de protagonizar un ampay que fue difundido por el programa ‘Amor y fuego’ de Willax.

El deportista no solo ha hecho noticia por su desempeño en las canchas de fútbol, sino por algunos sonados romances que ha tenido los últimos años.

“Primero fue Jamila Dahabreh, después fue Sheyla Rojas. Y ahora Anderson Santamaría conquistó a otra ‘Chica Tulum’”, indicaba la promoción del programa de espectáculos.

En esta nota te contaremos todo sobre el nuevo ampay del deportista de la selección peruana.

¿Quién fue la modelo que aparece en ampay junto a Anderson Santamaría?

En las imágenes difundidas por el espacio, conducido por Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, se puede ser ver futbolista del Atlas de México muy cariñoso con la exchica reality, Tefi Valenzuela, dentro de un centro comercial.

La nueva parejita fue captada por una persona que se encontraba en el mismo lugar, quien no dudó en grabarlos y enviar las imágenes al programa de Willax.

En el video se puede ver como el deportista y la influencer se encuentran parados frente a una tienda de helados y en un momento él la abraza por la cintura. Al notar ello, la modelo le da de probar un poco de helado y luego se dan un apasionado beso.

Las imágenes no muestra con claridad el rostro de la modelo, sin embargo, la persona que grabó el ampay se comunicó con la producción de ‘Amor y Fuego’ y dio detalles lugar donde fue grabada la pareja, la cual era solo a pocas cuadras de donde grabó la exchica reality algunas publicaciones en sus redes sociales.

“En el edificio de al fondo es donde Valenzuela subió sus historias y yo los filmé en la plaza de abajo. Yo los vi después caminando juntos, pero es ella. Están juntos”, escribió la cibernauta.

¿Con qué modelos ha sido vinculado Anderson Santamaría?

En el año 2019, la modelo venezolana Alexandra Méndez ‘La chama’ reveló en ‘El valor de la verdad’ que el futbolista de la selección peruana le escribía con intensidad por Instagram, pero como le parecía una persona “intensa” prefirió mantener su distancia.

“Es muy chibolo, tiene que madurar todavía”, dijo en el recordado espacio de Latina.

En enero del 2021, el programa ‘Amor y fuego’ mostró unas imágenes donde se puede ver a Anderson Santamaría en una playa de México junto a la modelo y empresaria Jamila Dahabreh, sin embargo, ella negó luego que haya pasado algo entre ellos.

“Quiero aclarar que me crucé con Anderson solo unas horas. No pasamos Año Nuevo juntos ni nada, él se fue a Cancún. Todo ha sido casualidad, no pueden decir que tengo una relación con él”, manifestó la rubia.

Solo un mes más tarde, se hicieron públicas unas imágenes de una reunión privada organizada en México por el deportista en la cual se le ve abrazado de la exchica reality, Sheyla Rojas, aunque meses más tarde ella indicó que no hubo ningún romance entre ambos.

“Estábamos bailando, pero no hubo ningún romance ni una relación, nunca la tuvimos. No pasó nada con él”, aseguró Sheyla Rojas en una entrevista con Magaly Medina.