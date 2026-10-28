A días de haber sido denunciada por presunto maltrato contra su hija de 8 años, la modelo Andrea San Martín se pronunció en redes sociales para romper su silencio ante la acusación interpuesta por su expareja y padre de la menor, Juan Víctor Sánchez.

Mediante sus historias de Instagram, la exchica ‘reality’ confirmó que acatará las restricciones legales que le prohíben hablar públicamente del proceso, al tiempo que rechazó las especulaciones surgidas en torno al caso.

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“Sé que hay mucha gente que está esperando que me pronuncie. En algún momento pensé hacerlo a través de los medios, pero las circunstancias han cambiado bastante debido a ciertas disposiciones de las entidades que tengo que respetar”, señaló.

Asimismo, manifestó su incomodidad ante los cuestionamientos en su contra, aunque reiteró que no infringirá las medidas dictadas por las autoridades.

“Comprendo que están las especulaciones; nada de lo que se ha dicho es real. Me encantaría poder hablar, siento frustración cuando escucho y leo las cosas, y tengo muchas respuestas para todo lo que se está diciendo”, afirmó.

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En esa línea, añadió: “No voy a dar declaraciones bajo ninguna circunstancia, no importa cuánto tiempo pase, lo voy a respetar, y posterior a eso es que yo hablaré”, indicando que le resultó difícil encontrar las palabras adecuadas, razón por la cual decidió tomarse unos días antes de referirse públicamente al tema.

Finalmente, San Martín señaló que debe continuar con sus actividades cotidianas y compromisos laborales en radio y redes sociales, ya que representa el único sustento económico para su hogar y el cuidado de su hija mayor, quien permanece a su cargo.

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