| Foto: Captura de Instagram (@mama.porpartidadoble)
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Por Redacción EC

A días de haber sido denunciada por presunto maltrato contra su hija de 8 años, la modelo Andrea San Martín se pronunció en redes sociales para romper su silencio ante la acusación interpuesta por su expareja y padre de la menor, Juan Víctor Sánchez.

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