La anemia infantil continúa siendo uno de los principales desafíos para la salud de la primera infancia. En Ate, el 48,2 % de los niños menores de tres años presenta esta condición, y el distrito concentra el segundo mayor número de casos de Lima. Frente a esta problemática, desde este sábado 14 de noviembre se realizarán jornadas gratuitas de despistaje de anemia y orientación nutricional dirigidas a familias de la zona.

Las evaluaciones forman parte de Vive Bien, un programa regional de Cencosud que, en su primera edición en Perú, busca contribuir a la prevención y reducción de la anemia infantil. La iniciativa, desarrollada en alianza con United Way Perú (UWP), contempla mediciones de hemoglobina para niñas y niños de entre 6 meses y 5 años, así como orientación nutricional para sus familias.

Los módulos de atención estarán ubicados en tres supermercados de Ate y funcionarán de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., bajo protocolos técnicos y de bioseguridad, durante tres fines de semana de noviembre, según el siguiente cronograma:

14 y 15 de noviembre: Wong Ate.

21 y 22 de noviembre: Metro Santa Clara.

28 y 29 de noviembre: Metro Puruchuco.

Además de facilitar el acceso a estos controles gratuitos, el programa contempla un acompañamiento de aproximadamente cinco meses para 250 niñas y niños con diagnóstico confirmado de anemia. Este proceso incluirá planes nutricionales individualizados, sesiones educativas dirigidas a sus cuidadores y seguimiento liderado por United Way Perú.

“En Cencosud buscamos contribuir al bienestar de las comunidades donde estamos presentes, promoviendo iniciativas que generen un impacto positivo. Con Vive Bien queremos fomentar una cultura de alimentación saludable y prevención desde la infancia, acercando información, orientación y herramientas a las familias”, señaló Raúl Troncoso, gerente regional de Sostenibilidad de Cencosud.

Sobre Vive Bien

Este 2026, Vive Bien ha impactado a más de 45,000 personas a nivel regional a través de talleres de promoción de una alimentación saludable, una vida activa y el autocuidado. En los más de 620 talleres realizados durante este año a nivel regional, Cencosud busca inspirar, educar y facilitar hábitos saludables en colaboradores, clientes y comunidades.

Junto con esto, durante el segundo semestre, se llevó a cabo la primera evaluación de hábitos de salud y nutrición, en la cual participaron 7,800 colaboradores de Argentina, Chile, Colombia, Brasil y Perú. Esta evaluación permitió recoger información sobre conductas cotidianas e intereses para fortalecer y priorizar las iniciativas que el programa busca impulsar durante el próximo año.

De esta manera, a través de Vive Bien, Cencosud busca contribuir al bienestar de las comunidades, promoviendo hábitos saludables y acercando herramientas de prevención y orientación nutricional a las familias.