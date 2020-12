6 de 9

Los fanáticos del rock esperaban ver a sus ídolos “Kiss” el 28 de noviembre de este año en Lima, segunda fecha para el concierto reprogramado por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, los espectáculos públicos no han sido reanudados, motivo por el que la organización encargada show dio a conocer que la banda volverá recién en 2021. “Debido al desarrollo de la coyuntura mundial originada por la pandemia del COVID-19 y siguiendo con los lineamientos sanitarios dictados por los gobiernos de la región, las fechas de la gira sudamericana ‘The End Of The Road’x de Kiss se trasladan en su totalidad para el 2021”, indicó la nota de prensa difundido por One Entertainment, empresa encargada de la organización de este espectáculo. “Todos los tickets adquiridos para lo que será el ÚLTIMO SHOW de la banda en el Perú seguirán siendo válidos para la nueva fecha: martes 12 de octubre en Arena 1 de la Costa Verde de San Miguel. La seguridad y bienestar del público asistente es la prioridad número uno para todos”, continúa el texto. (Foto: AFP)