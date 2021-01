9 de 11

"The New Mutants" Postergada en repetidas ocasiones a lo largo de los años, la ironía es que "The New Mutants" finalmente vió la luz en 2020, un año en el que varios de sus pares en el género de superhéroes también se vieron desplazados. Pero el resultado demostró porqué Fox estuvo tan renuente en soltar esta historia sobre cinco adolescentes con superpoderes atrapados en una especie institución psiquiátrica para 'curarlos'. Mitad una historia de origen y de 'coming-of-age', "The New Mutants" no logra ninguno de sus objetivos. Pero si hay un magro consuelo es que es una mejor conclusión para la saga de X-Men en Fox que la aún más desastrosa "X-Men: Dark Phoenix". (Foto: 20th Century Films)