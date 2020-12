El mundo ya le ha dado la bienvenida al 2021 en varias partes, como Samoa, República de Kiribati, Nueva Zelanda, Rusia y otros países más en las que la media noche se acerca. Tras un año con una coyuntura bastante complicada a raíz de la pandemia del nuevo coronavirus, la ansiedad por ver llegar a un nuevo año se hace palpable. Por eso este Año Nuevo es para muchos una etapa necesaria de celebrar, incluso bajo circunstancias especiales.

Como se sabe, debido al uso horario el Año Nuevo se festeja a diferentes horas en todo el planeta. Por ejemplo, cuando en Perú llegue el 2021, en España ya pasaron 6 horas de haberle dado la bienvenida al nuevo año. Por eso es imposible recibirlo al mismo tiempo a nivel global.

Mientras que en Isla Baker e Isla Howland son las 10:00 a.m. del 31 de diciembre, en Republica de Kiribati y Samoa son las 9:30 a.m. del 01 de enero de 2021. Una parte del mundo ya está viviendo las primeras horas del próximo año, mientras que estos territorios sin habitantes aún no pasan al siguiente día.

La diferencia horaria de estas islas con el Perú es de 7 horas. Es decir, mientras que en Lima se reciba el Año Nuevo 2021 a las 12:00 a.m., la Isla Baker e Isla Howland aún estarán pasando por las 5:00 p.m. del 31 de diciembre de 2020.

Hawái, Howland y Baker son territorios de Estados Unidos. De estos lugares, solo Hawái está poblado y cuenta con 377.357 habitantes. La diferencia horaria de Hawái con Lima es de 5 horas, por lo que cuando la capital peruana esté festejando el Año Nuevo, esta isla estadounidense se encontrará aún pasando por las 9:00 p.m.

Los últimos 5 países en celebrar Año Nuevo

Isla Baker, Isla Howland y Hawái (EE.UU.)

Niue (Nueva Zelanda)

Tahití (Francia)

Pictarin (Reino Unido)

Islas Revillagigedo (México)

