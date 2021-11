Después de pasar por casi dos años con ciertas restricciones, las fronteras ya están abiertas para que puedas viajar y pasar un gran fin de año. Si estás vacunado entonces tienes más opciones de visitar diversos lugares del mundo. Ya sea para acudir a una fiesta masiva o en un lugar elegido en donde iniciar de manera distinta este 2022. Por eso te presentamos algunas opciones para que escojas tu destino favorito.

Y es que muchas personas no lograron viajar el año pasado para celebrar el comienzo del 2021, pero ahora tendrán la oportunidad de hacerlo. Así que ya no existen excusas para que le des la bienvenida al Año Nuevo 2022 desde los mejores destinos turísticos. Estados Unidos es uno de los países en donde puedes despedir el año que se va de manera espectacular y aquí te contamos lo que podrás encontrar en algunos de sus estados.

NUEVA YORK

Gracias a películas como When Harry Met Sally es que sabemos que Nueva York es el lugar perfecto para recibir el 2022. Asimismo, no puedes dejar de ser parte de la celebración que se torna cada 31 de diciembre en el icónico Times Square. La ciudad que nunca duerme es perfecta para festejar el año nuevo ya que puedes quedarte hasta altas horas de la noche y continuar la fiesta incluso hasta el día siguiente.

Es importante que sepas que se permitirá que las personas celebren el Año Nuevo 2022, siempre y cuando estén vacunados contra la covid-19. Por lo que requerirán que todas las personas mayores de cinco años presenten su prueba de vacunación con fecha anterior al 16 de diciembre, ya que el cuerpo desarrolla la inmunidad pasadas las dos semanas de haberse inoculado.

CHICAGO

Si entre tus planes está visitar Chicago, lo primero que debes saber es que tendrás que ir bien abrigado. Aunque en esta ciudad hace mucho frío, nada le quita el encanto donde su principal atractivo es la gastronomía. Pasar el Año Nuevo 2022 en la conocida “Ciudad de los vientos” te dará la oportunidad de disfrutar de diversos platillos fusionados con la comida de otros países. Aquí podrás encontrar desde platos mexicanos hasta alimentos franceses.

LAS VEGAS

Sabemos que quieres celebrar el año nuevo por eso no podía faltar en la lista Las Vegas The Strip, en donde se invita a festejar a toda la ciudad. “La Capital de las Segundas Oportunidades” te ofrece shows con estrellas mundiales y hasta cenas creadas especialmente para la ocasión. Tampoco puedes perderte los increíbles fuegos artificiales que iluminan el cielo a las 12 de la noche.

MIAMI

Si realmente quieres celebrar como nunca antes lo has hecho entonces Miami es tu mejor opción. Las beach parties son la opción perfecta para encontrar diversión y no tiene comparación alguna. Las fiestas que se realizarán ese día son Mondrian South Beach Hotel New Year’s Eve Party 2022, Bayfront Park’s New Year’s Eve, New Year’s Eve Miami Fireworks Cruise – Gatsby’s Yacht 2022 y Miami Under the Fireworks Yacht Party New Year’s Eve 2022.

ARIZONA

Si te gusta la aventura entonces Phoenix, en Arizona, es el lugar perfecto para ti. Aquí podrás encontrar fiestas para recibir el Año Nuevo 2022 de manera tradicional y tendrás la oportunidad de recorrer sus destinos naturales. El frío no es impedimento para que realices hiking o puedas acampar, pero te recomendamos que siempre realices estas actividades con expertos o guías para que disfrutes mucho mejor la experiencia.

VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19

Entonces ya tienes cinco lugares en Estados Unidos para elegir en donde celebrar el inicio del 2022. Por ahora puedes comprar tus pasajes, organizar las actividades que tienes en mente por hacer, comprar la ropa que utilizarás el 31 de diciembre y porque no, alistar tus maletas con anticipación. Recuerda que tienes más probabilidades de disfrutar estos destinos si cuentas con tu vacunación completa contra la covid-19.