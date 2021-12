La llegada de diciembre tiene un significado especial debido a la celebración de las fiestas como Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, la segunda de ellas no tiene lugar en ciertos países del mundo; por ello, aquí te contamos cuáles son las naciones que no lo festejan el 1 de enero y por qué motivo.

Es cierto que la pandemia del COVID-19 ha motivado a que estas fechas no tengan la misma rutina de otros tiempos, pero eso no impide que se realicen reuniones y eventos especiales para recibir un nuevo calendario. Eso sí, algunos países, con coronavirus o no, se celebra en otro momento.

Entre los motivos por las que no se da destacan razones culturales en su mayoría, aunque sin dejar de lado lo político, religioso y un sinnúmero de explicaciones. De este modo, son estos los países en los que las cábalas, saludos y fiestas deben esperar un poco más para tener lugar.

¿Qué países no celebran Año Nuevo el 1 de enero?

China

En el país oriental se festeja la Fiesta de la Primavera, la cual dura 15 días y concluye con el Festival de los Faroles. En 2022, tendrá lugar el 1 de febrero y estará caracterizado por ser el año del Tigre de Agua.

Arabia Saudita

En esta nación, en cambio, no celebrarse el primer día de enero se debe a las restricciones que ha dictado el Gobierno. Ahí, se ha prohibido toda serie de eventos tanto para ciudadanos del país como turistas, bajo riesgo de multa.

India

Las razones culturales también son motivo de celebrar Año Nuevo en otra fecha. Ahí, sin embargo, se conmemora el Dawali o Festival de las Luces, que significan el triunfo de Rama sobre el demonio Ravana. Se da en octubre y noviembre durante cinco días.

Irán

En esta nación, una de las festividades más importantes es el Nowruz o Nuevo Día que, en 2022, será el 20 de marzo, el primer día de primavera boreal. Países como Afganistán, Pakistán, Turkmenistán, Tayikistán, Uzbekistán y otras regiones de la India también lo celebran.

Israel

En este país del Medio Oriente, la celebración de Año Nuevo también tiene lugar entre septiembre y octubre por considerarse las fechas en que Dios creó el mundo. Sus fiestas tienen una duración de 10 días, los cuales se conocen como Días de Reflexión y concluyen con el Yom Kippur o Día del Perdón.

